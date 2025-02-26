İftar ve sahurda neler tüketilmeli? Sağlıklı bir Ramazan için 10 altın kural

Ramazanda dikkat edilmesi gereken beslenme önerileri





Dr. Şahin, Ramazan ayında dikkat edilmesi gereken beslenme önerilerini şöyle sıraladı:





"Sahuru atlamayın: Sahur, gün boyunca enerji seviyesini korumak için en önemli öğündür. Protein, lif ve sağlıklı yağlar içeren dengeli bir sahur öğünü tercih edilmelidir.





Ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçının: Kızartma ve aşırı yağlı yiyecekler mide rahatsızlıklarına neden olabilir. Bunun yerine haşlama, ızgara veya fırınlanmış yiyecekleri tercih edin.





İftarda yavaş ve dengeli beslenin: Uzun süren açlığın ardından hızlı ve aşırı yemek, sindirim sorunlarına yol açabilir. İftarı hurma ve su ile açtıktan sonra hafif bir çorba ile devam etmek sindirimi kolaylaştırır.





Bol su tüketin: Günlük en az 2-2,5 litre su içmeye özen gösterin. Sahur ve iftar arasında düzenli aralıklarla su içmek, vücudun susuz kalmasını önler. Şekerli ve gazlı içeceklerden uzak durun: Şekerli ve gazlı içecekler kan şekerinde ani dalgalanmalara neden olabilir. Bunun yerine doğal meyve suları, ayran veya bitki çaylarını tercih edin.