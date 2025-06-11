İlk hacı kafilesi Gaziantep'e geldi: Gözyaşlarıyla karşılandılar

Hac kafilesinde anne ve babasını karşılayan Yakup Kılıç ise "Çok mutluyum. Anne ve babam kutsal topraklardan döndüğü için çok heyecanlıyım. Allah, herkese nasip etsin. Özlemle beklediğim anne ve babamın geldiklerinde ayaklarına kapandım." ifadelerini kullandı.







