İnme geçiren hasta, 'altın saat' dilimindeki müdahale ile sağlığına kavuştu

Ertuğrul Yıldırım'ın eşi Hülya Yıldırım ise eşindeki rahatsızlıkları ilk kendisinin fark ettiğini söyleyerek, "Yanıma geldiğinde eşim bana baygın bakıyordu, genelde böyle bakmazdı. Bakışı karizmatiktir, onda değişiklik olduğunu anladım hemen. 'Bir şeyim yok, herkesi ayağa kaldırma' dedi ama der demez olduğu yere yığıldı. Sonra hastaneye getirdik, hocalarımızdan Allah razı olsun. Erken müdahale gerçekten çok önemli; insanlar böyle bir durumda geçer diye beklemesinler. Eşim iyileştiği için çok mutluyum" dedi.





Ertuğrul Yıldırım da "Kolum uyuşmuştu. Salona gidince yığılmışım orada. Hanım ambulans çağırmış. Bilincim açıktı benim. Ama doktorlar, 'kolunu bacağını oynat' dedi; oynatamadım. Çok şükür şimdi iyiyim; erken gelmenin faydaları işte" ifadelerini kullandı.