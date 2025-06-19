İş vaadiyle Dubai yerine Uganda'ya götürülen 22 yaşındaki genç kayboldu: Ailesi 18 gündür haber alamıyor

Baba Abdullah Aytepe ise Bülent K.nın kendisine iş teklifinde bulunduğunu ancak kendi işleri nedeniyle kabul etmediğini belirterek şunları söyledi:





"Ben mermer işiyle uğraşıyorum. Bülent'in arası benle iyiydi. Bana, ‘Seni Dubai'ye götüreyim' dedi. Ama işlerim vardı, gidemedim. Çocuğum işsiz olduğu için ona söyledik. Bülent'e güvendik. Ama şimdi ne oğluma ne de Bülent'e ulaşabiliyorum. Yetkililerden yardım istiyorum."