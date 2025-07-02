İshak Paşa Sarayı’nda geleneksel Türk sanatları şöleni

Sanatın dilden bağımsız bir iletişim biçimi, estetikten doğan bir hakikat olduğunu belirten Gülçin, "Üniversitemiz, bilimsel faaliyetlerinin yanı sıra, kültür ve sanatın topluma yayılmasını da asli bir sorumluluk olarak görmektedir. Bu bilinçle, bölgesel kalkınma hedeflerimizin bir parçası olarak, Ağrı'yı yalnızca akademiyle değil, sanat, kültür ve estetikle de buluşturmayı sürdürüyoruz." diye konuştu.