Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
İstanbul'un 18 ilçesinde planlı elektrik kesintisi: Birçok ilçede 8 saat elektrik olmayacak

İstanbul'un 18 ilçesinde planlı elektrik kesintisi: Birçok ilçede 8 saat elektrik olmayacak

13:5410/03/2026, Salı
Diğer
Sonraki haber

İstanbul'un Avrupa yakasında enerji altyapısını güçlendirmek ve olası büyük arızaların önüne geçmek için bakım ve yatırım çalışması yapacak olan BEDAŞ, 11 Mart tarihli elektrik kesintisi planını duyurdu. Yarın haftanın ikinci iş gününde İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan tam 18 ilçe de planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Bazı mahallelerde kesinti süresi tam 8 saati bulacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 11 Mart BEDAŞ elektrik kesintisi programı. İşte 11 Mart tarihli BEDAŞ kesinti programı:

#İstanbul
#Elektrik
#Kesinti
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 10 Mart Salı bugünkü maç programı