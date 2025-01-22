İşte yeni gıdada sahtecilik listesi: Kırmızı etin yerine bakın ne kullanıyorlar?

Şahin, "Bunların içinde soya ya da kanatlı et tespiti yapıldı. İşletmelere yasal işlemler, idari para cezaları, kamuoyu duyuruları yapıldı. Taklit-tağşiş tespit edilen ürünler piyasadan toplatıldı. Bunların içinde en fazla tespit edilen kırmızı ette kanatlı eti tespiti oldu. En iyi denetçi tüketicinin kendisi. Ürünün ne olduğunu, hangi ortamda muhafaza edildiğini, tüketim tarihinin gelip gelmediğini kontrol ederek almalarını tavsiye ediyoruz. Her ürünün bir değeri var. Ürün var olan değerin çok çok altındaysa tüketici tarafından şüpheyle karşılanması lazım. Bir şüphe söz konusuysa 'ALO 174' üzerinden ya da bizzat ilçe tarım müdürlüklerine başvurarak denetimleri yaptırabilirler. Sonucu da başvuru sahibine ulaştırılıyor. Bir ürünün bakanlık tarafından onaylı olmasına dikkat etmek gerekiyor. Etiket okuryazarlığının olması lazım. Ambalajlı bir üründe bombaj, küflenme ya da benzeri bir şey varsa hızlı şekilde müdürlüklere başvurulması gerekiyor" açıklamalarında bulundu.