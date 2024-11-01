Dünyadaki en yaygın ölüm nedenlerinden biri olan kalp hastalıkları, birçok belirtisi olmasına rağmen vücutta sinsice ilerliyor. Çoğu insan kriz belirtisi olarak göğüs ağrısını dikkate alsa da uzmanlar kalp krizinin gözden kaçabilen ancak daha hafif ama önemli belirtilerinin olduğuna da dikkat çekiyor. Bu rahatsızlıkların belirtilerinin yakından tanınması ve zamanında müdahale refleksi sayesinde, meydana gelebilecek ciddi komplikasyonların önlenebildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nevrez Koylan, Kalp hastalıklarının belirtilerini tek tek sıraladı. İşte çağımızın en yaygın ölüm sebepleri arasında yer alan kalp hastalıklarının 11 belirtisi...

1 /13 Kalp hastalıklarının belirtilerinin yakından tanınması ve zamanında müdahale refleksi sayesinde, meydana gelebilecek ciddi komplikasyonların önlenebildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nevrez Koylan, kalp hastalıklarının belirtilerini tek tek sıraladı.











2 /13 “Kalp hastalıklarının belirtileri arasında göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, baş dönmesi ve bayılma, şişlik, yorgunluk, terleme, mide bulantısı ve kusma, çene veya sırt ağrısı, egzersiz toleransında azalma ve hızlı veya düzensiz nabız gibi semptomlar bulunabilir. Kişide bu belirtilerden biri bile varsa göz ardı etmeden doktora başvurması hayati” diyen Prof. Dr. Nevrez Koylan, sinsi hastalığın belirtilerini tek tek sıraladı.

3 /13 1- Göğüs ağrısı Yoğun göğüs ağrısı, göğüste sıkışma gibi belirtiler, kalp krizinin en açık belirtileri arasında belirtiyor. İnsanların genellikle "göğüslerine bir fil oturmuş gibi" diye tanımladıkları bu belirtiler, en bariz olanları olsa da, ardında çok daha farklı belirtiler bulunabilir.

4 /13 2- Nefes darlığı ﻿﻿Nefes darlığı hissi, genellikle "haraketsizlikle" ilişkilendirilse de ardında bilmediğiniz durumlar söz konusu olabilir. Uzmanlar, daha önce alışkın olmadığınız bir nefes darlığı yaşıyorsanız, ardında kalp hastalığı olabileceği konusunda uyarıyor.

5 /13 3- Çarpıntı

﻿﻿Düzensiz kalp ritmi, önemli belirtiler arasında yer alır. Sıklıkla "hızla çarpan" kalp sıkıntısı yaşıyorsanız veya düzensiz şekilde kalp ritminizde bozulmalar hissediyorsanız, mutlaka doktorunuzu ziyaret etmelisiniz.

6 /13 4- Baş dönmesi ve bayılma Baş dönmesi, bayılma hissi kalp krizi belirtisi olabilir ya da kalpte başka bir sorun olduğunun işareti olabilir. Bu durum, aynı zamanda koroner kalp hastalığı, anormal kalp ritimleri veya daha endişe verici olan kalp yetmezliği gibi durumları da içeriyor olabilir. Bu belirtilerden herhangi birine sahip olan kişilerin en kısa sürede doktorlarıyla konuşmaları tavsiye edilir.

7 /13 5- Şişlik ﻿﻿Kalp sorunlarının kanıtı bacaklarınızda da ortaya çıkabilir. Bacaklarda, ayak bileklerinde veya karın bölgesinde ödem olarak bilinen ve açıklanamayan şişlikler de kalp yetmezliğinin belirtileri olabilir.



8 /13 6- Yorgunluk

Göğüs ağrısının yanı sıra bulantı ve kusma gibi kalple ilgili olduğunu düşünmeyeceğiniz durumlar da endişe verici olabilir. Hiçbir şey yapmadan otururken bile yoğun göğüs ağrısı yaşıyorsanız ve aynı zamanda kendinizi hasta hissediyorsanız mutlaka doktora başvurmanız gerekebilir.

9 /13 7- Terleme Fiziksel bir efor sarf ederken veya sıcak ortamlarda terlemek olağandır. Fakat göğüs ağrısıyla birlikte ortaya çıkan sebepsiz terleme, önemli bir belirti olabilir.



10 /13 8- Mide bulantısı ve kusma

Mide bulantısı ve kusma gibi semptomlar kalp sağlığı açısından tek başına bir anlam ifade etmese de göğüs ağrısıyla birlikte devreye girdiğinde risk oluşturabilir.

11 /13 9- Hızlı veya düzensiz nabız



Hızlı ve ya düzensiz nabız kalp hastalıkları konusunda dikkat edilmesi gereken belirtiler arasında...

12 /13 10- Çene veya sırt ağrısı

Uzman isim kalp krizlerinde ağrının çene veya sırt gibi diğer bölgelere yayılmasına neden olabileceğini söylüyor.