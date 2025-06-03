Bir zamanlar ileri yaş hastalığı sayılıyordu, şimdi 20’li yaşlardaki gençler kalp kriziyle mücadele ediyor. Sessizce ilerleyen bu tehlike, kötü alışkanlıklarla birleşince genç kalpleri durduruyor. Peki gençler kendini bu durumdan nasıl koruyabilir?

1 /7 Kalp krizi artık gençleri de tehdit ediyor Kardiyoloji uzmanları, kalp krizinin artık sadece yaşlı bireylerin değil, gençlerin de karşılaştığı bir sağlık sorunu haline geldiğini belirtmektedir. Özellikle 20-30 yaş aralığındaki bireylerde kalp krizi vakalarının artışı dikkat çekmektedir.

2 /7 Risk faktörleri: sigara, obezite ve hareketsizlik Gençlerde kalp krizi riskini artıran başlıca faktörler arasında sigara kullanımı, obezite ve hareketsiz yaşam tarzı bulunmaktadır. Bu alışkanlıklar, kalp ve damar sağlığını olumsuz etkileyerek erken yaşta kalp krizi riskini artırmaktadır.

3 /7 Stres ve psikolojik baskılar Modern yaşamın getirdiği stres, yoğun iş temposu ve psikolojik baskılar da gençlerde kalp krizi riskini artıran unsurlar arasında yer almaktadır. Stresin kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri, genç yaşta kalp krizi vakalarının artmasına katkı sağlamaktadır.

4 /7 Genetik yatkınlık ve aile Geçmişi Ailede kalp hastalığı öyküsü bulunan bireylerde kalp krizi riski daha yüksek olmaktadır. Genetik yatkınlık, genç yaşta kalp krizi geçirme olasılığını artıran önemli bir faktördür.

5 /7 Sağlıksız beslenme alışkanlıkları Fast food ve işlenmiş gıdaların yoğun tüketimi, gençlerde kalp sağlığını olumsuz etkileyen bir diğer faktördür. Sağlıksız beslenme alışkanlıkları, kolesterol ve tansiyon seviyelerini artırarak kalp krizi riskini yükseltmektedir.

6 /7 Erken teşhisin önemi Uzmanlar, gençlerin düzenli sağlık kontrolleri yaptırarak kalp sağlığını takip etmelerinin önemini vurgulamaktadır. Erken teşhis, kalp krizi riskini azaltmada kritik bir rol oynamaktadır.