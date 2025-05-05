Kanseri yenen doktor sırrını paylaştı: Dört temel alışkanlıkla kanseri atlattı

Kanser, en yaygın ölümcül hastalıkların başında geliyor. Günlük yaşantımızdaki alışkanlıklarımız hastalıkları önemli ölçüde etkilerken, kanseri yenmiş bir hekim olan Dr. Amy Morris, bu zorlu süreci nasıl atlattığını paylaştı. Dr. Amy Morris, dört temel alışkanlıkla kanserle mücadele sürecini anlattı.
Kanseri yenen Dr. Morris, sosyal medyada, kanserden korunmak için uyguladığı basit ve doğal alışkanlıkları paylaştı. İşte bugünden başlayabileceğiniz küçük ama etkili değişiklikler...
1- Düzenli yürüyüş
Yürümek, basit bir alışkanlık gibi görünse de, kanserden korunma konusunda önemli bir rol oynuyor. Dr. Morris, günde sadece 30 dakikalık yürüyüşlerin kolon kanseri gibi belirli kanser türlerinin riskini önemli ölçüde azalttığını vurguluyor.
2-Yarım tabak sebze
Dr. Morris’e göre, sebzelerin faydaları kanserle mücadelede önemli bir rol oynamakta. Yarım tabak sebze yemek, vücudun kanserle savaşabilmesi için gerekli olan vitamin, antioksidanlar ve lifleri sağlar. Özellikle turpgiller (brokoli, lahana gibi) kanser hücreleriyle savaşan bileşikler içerirken, yapraklı yeşillikler de hücreleri onarmaya yardımcı olan besin maddeleri sunar.
3- Hobi edinin
Hayatınızdaki anlam ve amaç, sağlığınızı etkiler. Dr. Morris, bir amacı olan insanların daha düşük iltihaplanmaya sahip olduğunu ve bağışıklık sistemlerinin daha güçlü olduğunu belirtiyor. Bir amaç duygusu, stres seviyelerini azaltır, bu da kanser riskini azaltmada önemli bir faktördür. Amaçla yaşamak, sadece büyük bir projeye odaklanmakla ilgili değil. Ayda bir gönüllü olmak, bir hobi edinmek veya sevdiğiniz insanlarla daha fazla vakit geçirmek gibi basit adımlar, hayatınızı anlamlı kılabilir.
4-Alkol kullanmayın
Alkol, vücutta asetaldehite dönüşerek DNA'ya zarar verebilir ve kanser hücrelerinin gelişmesine yol açabilir. Dr. Morris, alkol tüketiminin karaciğer, ağız ve yemek borusu gibi kanser türlerinin riskini artırabileceğine dikkat çekiyor.