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Kars'ta baharın habercisi kardelenler çiçek açtı

Kars'ta baharın habercisi kardelenler çiçek açtı

13:0527/03/2025, Perşembe
IHA
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Kars'ta kışın soğuk ve sert yüzünü yavaş yavaş geride bırakmasıyla birlikte baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenler çiçek açtı. Doğayla buluşan kardelen çiçekler, görenleri büyülüyor.

Kent genelinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte ortaya çıkan kardelenler, özellikle Yüksek rakımlı bölgelerde gözlemleniyor. Beyaz renkleriyle karlı örtünün içinde dikkat çeken bu nadide çiçekler, doğaseverlerin ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

Baharın gelişini simgeleyen kardelenler, doğanın yeniden uyanışını müjdeleyerek Kars'ta görsel bir şölen sunuyor.

Kars'ın eşsiz doğasında açan kardelenler, kışın ardından gelen baharın en güzel müjdelerinden biri olmaya devam ediyor.

#kars
#kardelen
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