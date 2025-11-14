Kayserili binler şehidini uğurladı

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait ’C130’ tipi askeri uçağında şehit olan Hava Pilot binbaşı Nihat İlgen’i binlerce Kayserili son yolculuğuna uğurladı.
11 Kasım’da Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönmek için havalanan ve Gürcistan hava sahası sınırları içinde düşen TSK’ya ait ’C130’ tipi askeri kargo uçağında şehit olan İlgen’in naaşı, Ankara’da düzenlenen törenin ardından Kayseri’ye getirildi.
Kalemkırdı Camii’nde Cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazına Vali Gökmen Çiçek, Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, kurum kuruluş müdürleri, STK temsilcileri, İlgen’in ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kılınan namazın ardından Şehit İlgen’in naaşı, top arabasına konarak Kartal Şehitliği’ne getirildi. Kortej havadan görüntülenirken, binlerce Kayserilinin şehidi son yolculuğunda yalnız bırakmadığı görüldü.