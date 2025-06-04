Kaza yapan Çinli kafileyi evinde ağırlayıp sazla sözle eğlendirdi: Annesi evini açtı tarhana çorbası içirdi

Yolda kalan kişilere yardım etmenin ve misafirperverliğin Türk kültürünün önemli yapılarından olduğunu dikkat çeken tercüman Adnan Ünay, "5 kişilik bir turist kafilesi Antalya'dan araba kiralayarak Fethiye'ye gidiyorlar. Fetiye tatillerinin ardından Pamukkale'ye gelirken Acıpayam sınırları içerisinde kaza geçiriyorlar. Akşam saatlerinde Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığından beni aradılar. Yeminli tercüman gerektiğini söylediler. Denizli'den kalkarak Acıpayam'a gittim. Jandarmadaki ifade işlemlerini tamamlanmasının ardından kazada yaralanan iki kişinin yanına geçtik. Hastanede onların ifadelerini aldık. Bu esnada araç kiralama firmasından yeni araç almaya çalıştık ve alamadık. Tüm işlemler zaten gece 01.00 saatlerinde bitti. Hastanedeki iki arkadaşımızda taburcu oldu. Gece geç saat olduğu için otelde ayarlayamadık. Yolda kalana yardım etmek ve misafirperverlik Türk halkının geleneklerindendir. Hatta jandarma personeli ve hastane personelleri de turistleri evlerinde misafir edebileceklerini söyledi. O gece annemde kaldık. Sabah uyandığımızda annem çok güzel bir sofra hazırlamış, tarhana çorbası yapmış, organik ürünlerden kahvaltı hazırlamış. Hem Çinli misafirler hem annem çok mutlu oldu. Dünyanın öbür uçundan küçük sakin köyümüze misafir gelmesi çok sıra dışı oldu. Anneme gündelik işlerinde de yardım ettiler. Annem keçilerine koyunlarına ot topladığında onlarda mahcup olamamak için ot alıp anneme yardım ettiler. Çok sıra dışı bir gün oldu. Turistlerin işlemleri akşam saat 21.00'a kadar sürdü. Her şeyi ayarladık araba kiralamayı falan yaptık. Onun ardından İzmir'e gitmek için yola çıktılar. Böylelikle çok güzel bir dostluk kurulmuş oldu. Çine ulaştıktan sonra bana fotoğraf attılar. 'Problem yok geldik' diye bilgi verdiler. Büyük ısrarla ev adresimi aldılar. Hediye göndermek istediklerini söylediler. Hala dostluğumuz devam ediyor.



