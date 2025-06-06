Kesik parmaklarına rağmen neyi bırakmadı: 70 yaşındaki vatandaşın müzik tutkusu hayran bırakıyor

Bağlama, flüt, ney derken konservatuvara girdim. Şu anda ney çalıyorum. Neyi çok seviyorum. Havza huzurevinde kalıyorum. Parmaklarımı İstanbul'da iş kazasında kaybettim. Pres makinesi kesti. Gençtim o zamanlar. Sahnelere çıktım. Sanatçılara çaldım. Bergen, Hakkı Bulut, Kamil Sönmez, Erkan Ocaklı, Gökhan Güney gibi sanatçılara çaldım. Tabii ki o gençliğimdeydi. Şimdi o yok artık.























