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Kesik parmaklarına rağmen neyi bırakmadı: 70 yaşındaki vatandaşın müzik tutkusu hayran bırakıyor

Kesik parmaklarına rağmen neyi bırakmadı: 70 yaşındaki vatandaşın müzik tutkusu hayran bırakıyor

13:436/06/2025, Cuma
IHA
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Samsun 70 yaşındaki Bayram Bat, iş kazasında kaybettiği parmaklarına rağmen çaldığı ney ile görenleri kendine hayran bırakıyor. "Enstrümanlarımı çalmasam psikolojim bozuluyor" diyen Bat, müziğin kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu söylüyor.

10 yaşından bu yana müzikle iç içe olduğunu belirten Bayram Bat, Samsun sokaklarında adeta konser veriyor.

Havza ilçesindeki huzurevinde kalan ve izin aldığı günlerde kent merkezindeki sokaklarda ney üfleyen Bat'ın müzik tutkusu hayran bırakıyor. Bayram Bat, "Ben gençliğimden beridir çalarım.

Bağlama, flüt, ney derken konservatuvara girdim. Şu anda ney çalıyorum. Neyi çok seviyorum. Havza huzurevinde kalıyorum. Parmaklarımı İstanbul'da iş kazasında kaybettim. Pres makinesi kesti. Gençtim o zamanlar. Sahnelere çıktım. Sanatçılara çaldım. Bergen, Hakkı Bulut, Kamil Sönmez, Erkan Ocaklı, Gökhan Güney gibi sanatçılara çaldım. Tabii ki o gençliğimdeydi. Şimdi o yok artık.







 Parmaklarım yokken çalmak zor oluyordu. Zamanla alıştım. Ben İstanbul'daydım. Eşim akciğer kanserinden öldü. 2 kızım ve 1 oğlum var. Sanatımı çok seviyorum. Mesleğime aşığım. Enstrümanlarımı çalmasam psikolojim bozuluyor" diye konuştu





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