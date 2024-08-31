Fatman Scoop’un tur menajeri Birch Michael, rapçinin ölümünü şu ifadelerle duyurdu:





“Çok büyük bir üzüntüyle Isaac Freeman, yani profesyonel ismiyle Fatman Scoop olarak bilinen kişinin vefatını duyuruyorum. Bana bugün olduğum adam olmayı sen öğrettin. Seni seviyorum Scoop, bana verdiğin her şey için çok teşekkür ederim.”