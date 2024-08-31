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Hayat

Konser sırasında fenalaşıp yere düştü: Ünlü rapçi Fatman Scoop hayatını kaybetti

22:44 - 31/08/2024 Cumartesi
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ABD’li ünlü rapçi Isaac Freeman, konser sırasında fenalaştı. Yere düşen 53 yaşındaki Fatman Scoop sedye ile sahneden alınarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan ünlü rapçi 53 yaşında hayatını kaybetti.

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Fatman Scoop adıyla bilinen ünlü rapçi Isaac Freeman, konser verdiği sırada sahnede fenalaştı. Yere düşen 53 yaşındaki Fatman Scoop sedye ile sahneden alınarak yerel bir hastaneye kaldırıldı.



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Dün yaşanan olay sonrası ünlü rapçinin hayatını kaybettiği bildirildi.



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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Fatman Scoop’un, müzik durdurulup sahnedeki diğer sanatçılar kalabalığa hitap etmeye devam ederken, DJ kabininin arkasında bayıldığı ve ardından platforma tırmanmaya çalıştığı görülüyor.



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Fatman Scoop’un tur menajeri Birch Michael, rapçinin ölümünü şu ifadelerle duyurdu:


“Çok büyük bir üzüntüyle Isaac Freeman, yani profesyonel ismiyle Fatman Scoop olarak bilinen kişinin vefatını duyuruyorum. Bana bugün olduğum adam olmayı sen öğrettin. Seni seviyorum Scoop, bana verdiğin her şey için çok teşekkür ederim.”

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Fatman Scoop Kimdir?


1990’lı yıllarda “Be Faithful” şarkısıyla ünlendi.

Ünlü Rap'çi, Grammy ödüllü Missy Elliot’ın 'Lose Control' ve Mariah Carey’nin "It’s Like That" adlı teklilerinde konuk performanslarıyla dikkat çekti.


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#Fatman Scoop
#Rap
#ABD
#Ölüm
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