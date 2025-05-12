KPSS ile atanamayan genç kız devletten aldığı destekle çiftlik kurdu: 7 hayvanla başladığı işini büyüttü Türkiye'nin birçok iline gönderim yapıyor

Proje öncesinde KPSS ile atanmaya çalıştığını belirten Eraslan, "Projeye başlamadan önce KPSS ile atanmaya çalışanlardan biriydim. İyi ki bu şekilde başlamışım. Kendi yetenek alanımda gelişme sağladım. Genç arkadaşlarıma şunu söyleyebilirim: KPSS ile atanmak uzun bir süreç. Bu süreci değerlendirmek gerekiyordu, ben de öyle yaptım. Uzman Eller Projesi, benim için büyük avantaj oldu" ifadelerini kullandı.



