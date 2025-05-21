Kuruluş Osman‘da Claudius’un oyunu devrede: “Fetih yolunda sinsi planlar”

Osman Bey, beylerine haber göndererek ani bir toy kararı aldı. Dizinin gidişatıyla ilgili izleyiciyi heyecanlandıran gelişmeler bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde ekrana gelecek.
Osman Bey, beylerine haber göndererek ani bir toy kararı alır. Obada bu gelişme büyük yankı uyandırır. Herkes toyda alınacak kararın Osman Bey'in yeni hamlelerine dair ipuçları taşıyacağını düşünürken, kararın yeni bir fethin habercisi olup olmadığı merak edilir.
Uç bölgesinde gücünü her geçen gün artıran Osman Bey, Bizans'ta büyük bir endişeye yol açar. İmparator, kaybedilen otoriteyi yeniden tesis etmek ve Türk ilerleyişini durdurmak için düğmeye basar. Bu uğurda en güvendiği iki isim olan Claudius ve Sofia'yı tekrar görevlendirir. İmparator'un kurduğu yeni strateji, Osman Bey'in devlet hayalini gölgeleyebilecek mi? Uçlarda büyük bir fırtına kopmak üzere...
Toy kararını öğrenen Yiğit Bey, Claudius'u bilgilendirir. Claudius ise Osman Bey'in kararına göre hareket edecektir. Bu tehlikeli ittifak, uç bölgesinde yeni bir karışıklığın fitilini ateşleyebilir. Claudius, Osman'ı engellemek için her yolu denemeye kararlıdır.
Fetih hazırlıklarıyla birlikte Osman Bey'in yaktığı gaza ateşi obada heyecana neden oldu. Bey'in sırtındaki devlet yükü de ağırlaştı. Turgut Gazi ile paylaşan Osman Bey, her şeye rağmen yoluna devam ederken, düşmanları onun en ufak hatasını kollamaya devam edecek.
Kuruluş Osman, yeni bölümüyle bu akşam atv'de ekrana gelecek.