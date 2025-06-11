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Kutsal topraklardan dönen hacılar gözyaşları ve çiçeklerle karşılandı

Kutsal topraklardan dönen hacılar gözyaşları ve çiçeklerle karşılandı

16:4711/06/2025, الأربعاء
DHA
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Suudi Arabistan'da hac görevini yerine getiren Türk hacılar, yurda döndü. Hacılar, aileleri tarafından İstanbul Havalimanı'nda gözyaşları ve çiçeklerle karşılandı.

Mekke ve Medine'de kutsal hac vazifelerini yerine getiren Türk hacılar, uçakla Cidde'den İstanbul'a geldi. Hacılar kendilerini karşılamak için İstanbul Havalimanı'na gelen yakınlarıyla hasret giderirken, bazıları gözyaşlarına hakim olamadı. Hacıların yanlarında ikram edilmek üzere zemzem suyu ve hurmanın yanı sıra çeşitli hediyelik eşyalar getirdiği görüldü.


Kutsal topraklardan dönen Mustafa Kayıkçıoğlu, "Bu yıl hac çok mükemmel. Takdir etmek lazım. Suud hükümeti çok ciddi tedbirler almış. Bir izdiham yaşamadık, tehlikeli hiçbir şey görmedik. Huzur içerisinde ibadetimizi yaptık. Oradaki insanlar, polisiyle, yetkilileriyle bizlere çok yardımcı oldular. Diyanetin Arafat'taki duası ve organizasyonu mükemmeldi. Bir rüya gibi. En büyük sıkıntım İstanbul'daki hayata yeniden intibak. Onun şuan sıkıntısı var. Ama herkese nasip olsun inşallah. O hisleri o duyguları herkes yaşasın. O kutsal bölgeleri görmek lazım" dedi.









Hacılardan Zarif Aydın ise, "Birinci arzum, gitmek isteyenleri bu güzel belde de görmek isterim. Oranın maneviyatı bizi çok duygulandırıyor. İnanın buraya gelmek istemedik. Oraya gidip bu güzellikleri yaşamak en güzeli. Bizim organizasyon çok güzeldi. Kalabalık yoktu. Mekke ve Medine'de bir sıkıntı çekmedik. İbadetlerimizi yaptık" diye konuştu.




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