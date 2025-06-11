Kutsal topraklardan dönen hacılar gözyaşları ve çiçeklerle karşılandı

Kutsal topraklardan dönen Mustafa Kayıkçıoğlu, "Bu yıl hac çok mükemmel. Takdir etmek lazım. Suud hükümeti çok ciddi tedbirler almış. Bir izdiham yaşamadık, tehlikeli hiçbir şey görmedik. Huzur içerisinde ibadetimizi yaptık. Oradaki insanlar, polisiyle, yetkilileriyle bizlere çok yardımcı oldular. Diyanetin Arafat'taki duası ve organizasyonu mükemmeldi. Bir rüya gibi. En büyük sıkıntım İstanbul'daki hayata yeniden intibak. Onun şuan sıkıntısı var. Ama herkese nasip olsun inşallah. O hisleri o duyguları herkes yaşasın. O kutsal bölgeleri görmek lazım" dedi.































