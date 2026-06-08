KVKK uyardı çalışanını gözetleyen yandı: İşte kamera konulmaması gereken yer

Mevzuata aykırı kamera kullanımı durumlarında idari yaptırımların söz konusu olabileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Veri sorumluları tarafından ilgili kişilere karşı aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi, yetkisiz erişimin önlenmesi ve muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınması gerekir. Aksi takdirde idari para cezası da dahil olmak üzere idari yaptırımla karşılaşılabilecektir."