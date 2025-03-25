Lahmacunun 900 lira olduğu Bodrum bayramda tatilcileri bekliyor: Geceliği 41 bin liraya kadar çıkıyor

Otellerin erken açılmasıyla birlikte Bodrum'da turizmde istihdam süresinin uzayacağını belirten turizmci Zeynel Kılıç da "Bayramda tatil deyince akla gelen ilk destinasyon Bodrum. Bayram ile birlikte Bodrum'da sezon da başlamış oluyor. Otelci arkadaşlarımız bayramı baz alarak sezonu bu sene biraz daha erken başlatıyor. Bayram ile birlikte açık olan otellerde hareketlilik gözüküyor. Ara tatil döneminin bayrama denk gelmesi nedeniyle rezervasyonlarda gözle görülür bir artış var. Çocuklu aileler için büyük bir avantaj. Cumartesi başlayıp salı günü biten bir bayram tatili vardı ama çocuklu aileler için bu süre 9 güne çıktı. Normalde sezon nisan sonu, mayıs başı gibi başlıyordu. Bu sene ise bayram mart sonu, nisan başında başlayacak. Bu durum istihdam konusunda ciddi fayda sağlayacaktır. Turizmde çalışacak personel bu yıl 1 ay daha fazla çalışmış olacak. Geçen sene 1,6 milyon turist ağırlamıştık ve bu yıl bu rakamın üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Erken rezervasyonlarda bir artış var. Bu durum bize sezonun gidişatını da göstermiş oluyor" diye konuştu.







