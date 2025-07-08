Lavanta bahçeleri fotoğraf platolarını aratmıyor

Şahan, "Memleketimizin güzel yerlerini gezmek için lavanta adasındayız. Çok güzel yerler var fotoğraf çekmek için, gezmek için. Ben İstanbul'da ikamet ettiğim halde her 2 ayda bir geliyorum memleketime. Yozgat'ın en güzel en turistik ilçesi Çekerek. Lavanta adası, mesire alanı, millet bahçesi, şato olmak üzere, rafting alanları tüm milletimizi ve hemşehrilerimizi bekliyoruz" diyerek herkesi Çekerek'i görmeye davet etti.