Lavanta bahçeleri fotoğraf platolarını aratmıyor

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde son yıllarda oluşturulan lavanta bahçeleri, Yozgat'tan ve çevre illerde yaşayanların ilgi odağı haline geldi. Mor renge bürünen tarlalar, özellikle yaz aylarında doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçileri kendine çekiyor.
Salıncakların, yemyeşil yapraklardan oluşan tünelin bulunduğu Lavanta Bahçesi, ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Baraj manzarası ise deniz görüntüsünü aratmıyor.
Mavi, yeşil ve mor renklerin ressam paletini andıran görüntüsü, vatandaşların stres atarak mutlu olmasını sağlıyor. Lavanta tarlaları yalnızca doğa tutkunlarının değil, evlenecek çiftlerin de gözdesi oluyor.
Gelinlik ve damatlıklarıyla lavanta bahçelerinde poz veren çiftler, bu eşsiz manzarayı ölümsüzleştiriyor. Fotoğraf sanatçılarının da sıkça tercih ettiği bu alanlar, doğal stüdyo havası sunuyor.
"Düğün çekimleri için Çekerek'teki lavanta bahçesini tercih eden Bayram Yarar, Sarıkaya Baraklı köyünden geldiğini söyledi. Yarar, "Düğünümüz oldu. Sosyal medyadan lavanta adasını gördük. Çok güzel. Denizi aratmıyor, deniz tadında bir yer, çok güzel manzaralı. Fotoğraf çektirmek için buraya geldik. Düğün yapan çiftlere de buraya gelmelerini tavsiye ederim" dedi.
"Lavanta adası çok güzel"Ebrar Kaplan dayısının düğün çekimlerinde yardımcı olmak için lavanta adasında bulunduğunu ifade etti. Kaplan, "Yengem sosyal medya üzerinden Çekerek Lavanta Adası'nı görmüştü. Düğün çekimlerimizi orada yapmak istiyoruz, diye öneride bulundu. Biz de geldik çok memnunuz" şeklinde konuştu. Ahmet Şahan ise Çekerekli olduğunu ve İstanbul'da ikamet ettiğini belirtti.
Şahan, "Memleketimizin güzel yerlerini gezmek için lavanta adasındayız. Çok güzel yerler var fotoğraf çekmek için, gezmek için. Ben İstanbul'da ikamet ettiğim halde her 2 ayda bir geliyorum memleketime. Yozgat'ın en güzel en turistik ilçesi Çekerek. Lavanta adası, mesire alanı, millet bahçesi, şato olmak üzere, rafting alanları tüm milletimizi ve hemşehrilerimizi bekliyoruz" diyerek herkesi Çekerek'i görmeye davet etti.