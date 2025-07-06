Türkiye’nin en büyük Lavanta Bahçesi’nde festival coşkusu

Karatay Lavanta Günleri, bu yıl da binlerce vatandaşı büyüleyici atmosferiyle ağırlıyor. Karatay Belediyesi tarafından dördüncüsü düzenlenen etkinlik, Karaaslan Mahallesi’ndeki Karatay Lavanta Bahçesi’nde adeta renk cümbüşüne dönüştü. Lavantaların oluşturduğu eşsiz manzara, birbirinden renkli etkinliklerle birleşerek ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı. Konya protokolü de Lavanta Günleri’nin açılış programında bir araya geldi.
Karatay Belediyesi’nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Lavanta Günleri, yoğun katılım ve rengârenk etkinliklerle festival havasında devam ediyor.
Açılış programına AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Mete Kuş, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Remzi Karaarslan, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci, MHP Karatay İlçe Başkanı Mustafa Ünver ve Karatay mülki erkanı katıldı.
LAVANTA GÜNLERİ’NDE RENKLİ ETKİNLİKLER
Karatay Lavanta Bahçesi’nin karşısındaki etkinlik alanında kurulan stantlar, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. El emeği ürünlerin sergilendiği stantlardan sahne gösterilerine, atölyelerden çocuk eğlencelerine kadar dolu dolu bir program sunuluyor. Lavantanın huzur veren kokusu eşliğinde binlerce vatandaş, bu doğa şölenine Lavanta Günleri ile bir kez daha tanıklık etti.
LAVANTALI LEZZETLER GÖZ DOLDURDU
Karatay Belediyesi’nin standları da en çok ziyaret edilen alanlardan biri oldu. Lavantalı dondurma ve gazozun tadına bakan misafirler, lavanta reçeli, lokumu, kolonyası, sabunu, kremi, tohumu ve yağı gibi doğal ürünlere büyük ilgi gösterdi.
TÜM YAŞ GRUPLARINA UYGUN EĞLENCE VE AKTİVİTE ALANLARI
Çocuklar için özel hazırlanan programda Kral Şakir, Niloya ve Kukuli karakterleri sahne aldı. Çocuk tiyatroları, bubble show, akrobasi gösterileri ve eğlenceli yarışmalar miniklere hem kahkaha hem de unutulmaz anlar yaşatırken, etkinlik boyunca sahnelenen Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği konserleri de müzikseverlerle buluşuyor.
LAVANTA GÜNLERİNE HEM KONYA’DAN HEM DE ŞEHİR DIŞINDAN BÜYÜK İLGİ
Etkinliğe hem Konya’dan hem de şehir dışından çok sayıda ziyaretçi büyük ilgi gösterdi. Vatandaşlar, organizasyonun her detayında emek olduğunu belirterek memnuniyetlerini dile getirdi. Lavanta Günleri’nin Karatay’a ayrı bir renk kattığını ifade eden vatandaşlar, bu özel etkinlik için Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.
KILCA: KONYA’YA TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK LAVANTA BAHÇESİNİ KAZANDIRDIK
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, dördüncüsü düzenlenen Karatay Lavanta Günleri’nin açılışında yaptığı konuşmada lavanta bahçesinin Konya’ya kazandırılma sürecini anlattı. Etkinliğe gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kılca, tüm misafirlere teşekkür etti.
“DÜNYANIN BİRÇOK YERİNDEN MİSAFİR AĞIRLIYORUZ”
Konuşmasının sonunda beşinci Lavanta Günleri’nde yeniden bir araya gelme temennisinde bulunan Başkan Kılca, “İnşallah beşincisinde yine hep birlikte oluruz. Hepinize gönlünüzce eğleneceğiniz, huzur ve mutluluk dolu bir gün diliyorum.” ifadelerini kullandı.
AYHAN: LAVANTA BAHÇESİ İLÇEMİZE YENİ BİR SOLUK GETİRDİ
Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, ilçenin değişen çehresiyle birlikte sosyal ve kültürel aktivitelerin öneminin arttığını vurgulayarak, Lavanta Günleri’nin örnek bir etkinlik olduğunu söyledi.
ALTAY: KARATAY LAVANTA BAHÇESİ, KONYA’NIN YENİ CAZİBE MERKEZİ
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise etkinliğe katılanların yoğun ilgisinin yapılan işin güzelliğini ve önemini açıkça gösterdiğini belirtti.
SELVİ: KONYA, DÜNYADA ÖRNEK BELEDİYECİLİKLE MARKALAŞIYOR
Son olarak konuşan AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, Konya belediyelerinin insan odaklı hizmetlerine dikkat çekti.