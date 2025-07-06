Türkiye’nin en büyük Lavanta Bahçesi’nde festival coşkusu

“Burası artık bizim için çok özel bir alan haline geldi. Türkiye’nin en büyük lavanta bahçesini Konyamıza kazandırdık. Daha önce moloz dökülen, atıl durumdaki bu bölgeyi temizledik, toprağı yeniden işledik ve Konya’nın iklimine en uygun bitkilerden biri olan lavanta ile buluşturduk. Böylece bu alanı çorak bir araziden rengarenk, huzur veren bir bahçeye dönüştürdük. Bu da sabrın ve emeğin gerçek hikayesidir.”