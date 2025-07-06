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Türkiye’nin en büyük Lavanta Bahçesi’nde festival coşkusu

Türkiye’nin en büyük Lavanta Bahçesi’nde festival coşkusu

16:136/07/2025, Pazar
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Karatay Lavanta Günleri
Karatay Lavanta Günleri

Karatay Lavanta Günleri, bu yıl da binlerce vatandaşı büyüleyici atmosferiyle ağırlıyor. Karatay Belediyesi tarafından dördüncüsü düzenlenen etkinlik, Karaaslan Mahallesi’ndeki Karatay Lavanta Bahçesi’nde adeta renk cümbüşüne dönüştü. Lavantaların oluşturduğu eşsiz manzara, birbirinden renkli etkinliklerle birleşerek ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı. Konya protokolü de Lavanta Günleri’nin açılış programında bir araya geldi.

Karatay Belediyesi’nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Lavanta Günleri, yoğun katılım ve rengârenk etkinliklerle festival havasında devam ediyor.

Açılış programına AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Mete Kuş, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Remzi Karaarslan, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci, MHP Karatay İlçe Başkanı Mustafa Ünver ve Karatay mülki erkanı katıldı.

LAVANTA GÜNLERİ’NDE RENKLİ ETKİNLİKLER

Karatay Lavanta Bahçesi’nin karşısındaki etkinlik alanında kurulan stantlar, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. El emeği ürünlerin sergilendiği stantlardan sahne gösterilerine, atölyelerden çocuk eğlencelerine kadar dolu dolu bir program sunuluyor. Lavantanın huzur veren kokusu eşliğinde binlerce vatandaş, bu doğa şölenine Lavanta Günleri ile bir kez daha tanıklık etti.

LAVANTALI LEZZETLER GÖZ DOLDURDU

Karatay Belediyesi’nin standları da en çok ziyaret edilen alanlardan biri oldu. Lavantalı dondurma ve gazozun tadına bakan misafirler, lavanta reçeli, lokumu, kolonyası, sabunu, kremi, tohumu ve yağı gibi doğal ürünlere büyük ilgi gösterdi.

TÜM YAŞ GRUPLARINA UYGUN EĞLENCE VE AKTİVİTE ALANLARI

Çocuklar için özel hazırlanan programda Kral Şakir, Niloya ve Kukuli karakterleri sahne aldı. Çocuk tiyatroları, bubble show, akrobasi gösterileri ve eğlenceli yarışmalar miniklere hem kahkaha hem de unutulmaz anlar yaşatırken, etkinlik boyunca sahnelenen Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği konserleri de müzikseverlerle buluşuyor.

LAVANTA GÜNLERİNE HEM KONYA’DAN HEM DE ŞEHİR DIŞINDAN BÜYÜK İLGİ

Etkinliğe hem Konya’dan hem de şehir dışından çok sayıda ziyaretçi büyük ilgi gösterdi. Vatandaşlar, organizasyonun her detayında emek olduğunu belirterek memnuniyetlerini dile getirdi. Lavanta Günleri’nin Karatay’a ayrı bir renk kattığını ifade eden vatandaşlar, bu özel etkinlik için Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

KILCA: KONYA’YA TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK LAVANTA BAHÇESİNİ KAZANDIRDIK

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, dördüncüsü düzenlenen Karatay Lavanta Günleri’nin açılışında yaptığı konuşmada lavanta bahçesinin Konya’ya kazandırılma sürecini anlattı. Etkinliğe gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kılca, tüm misafirlere teşekkür etti.

“Dördüncü Lavanta Günlerinde vatandaşlarımızla bir arada olmak bizler için büyük bir sevinç kaynağı” şeklinde konuşan Başkan Kılca, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Burası artık bizim için çok özel bir alan haline geldi. Türkiye’nin en büyük lavanta bahçesini Konyamıza kazandırdık. Daha önce moloz dökülen, atıl durumdaki bu bölgeyi temizledik, toprağı yeniden işledik ve Konya’nın iklimine en uygun bitkilerden biri olan lavanta ile buluşturduk. Böylece bu alanı çorak bir araziden rengarenk, huzur veren bir bahçeye dönüştürdük. Bu da sabrın ve emeğin gerçek hikayesidir.”

“DÜNYANIN BİRÇOK YERİNDEN MİSAFİR AĞIRLIYORUZ”

Lavanta Bahçesi’nin hemen yanına Türkiye’nin dört bir yanından 190 farklı gül çeşidini bir araya getirdikleri Gül Parkı’nı da kazandırdıklarını belirten Kılca,
“Burada ortaya çıkan manzara yalnızca Konya’dan değil, ülkemizin ve dünyanın birçok yerinden misafirleri kendine çekiyor. Şenliğimizde Hollanda, Avusturya ve Kıbrıs’tan gelen hemşehrilerimizle de bir araya geldik. Karatay, değişen yüzüyle ziyaretçilerin yeni cazibe merkezi oldu; herkes burayı görmek ve deneyimlemek istiyor.”
dedi.

Konuşmasının sonunda beşinci Lavanta Günleri’nde yeniden bir araya gelme temennisinde bulunan Başkan Kılca, “İnşallah beşincisinde yine hep birlikte oluruz. Hepinize gönlünüzce eğleneceğiniz, huzur ve mutluluk dolu bir gün diliyorum.” ifadelerini kullandı.

AYHAN: LAVANTA BAHÇESİ İLÇEMİZE YENİ BİR SOLUK GETİRDİ

Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, ilçenin değişen çehresiyle birlikte sosyal ve kültürel aktivitelerin öneminin arttığını vurgulayarak, Lavanta Günleri’nin örnek bir etkinlik olduğunu söyledi.

Kaymakam Ayhan;
“Güzel bir ortam, güzel bir bahçe ve güzel bir açılış vesilesiyle bir aradayız. Bu anlamlı etkinlikte sizlerle olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Lavanta Bahçesi’nin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Bu güzelliklerin ilçemize, şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.”
şeklinde konuştu.

ALTAY: KARATAY LAVANTA BAHÇESİ, KONYA’NIN YENİ CAZİBE MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise etkinliğe katılanların yoğun ilgisinin yapılan işin güzelliğini ve önemini açıkça gösterdiğini belirtti.

“Buraya gelen kalabalık, bu projenin ne kadar kıymetli ve anlamlı olduğunu ortaya koyuyor.”
diyen Başkan Altay, ülkenin dört bir yanından misafirlerin Karatay Lavanta Günleri’ne katıldığını vurguladı. Konya’nın turizm alanında önemli mesafeler kat ettiğini söyleyen Altay,
“Şehrimize gelen misafirlerimizin daha güzel vakit geçirebilmeleri ve bu sayının artması için Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyelerimizle birlikte yoğun çaba içerisindeyiz. Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca’nın da ifade ettiği gibi, buranın eski halini bilen biri olarak bugün geldiğimiz nokta gerçekten takdire şayan. Gül bahçesi, Hobi bahçesi ve Türkiye’nin en büyük lavanta bahçesi ile birlikte burası artık şehrimizin yeni cazibe merkezlerinden biri haline geldi.” dedi. Başkan Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve ekibine teşekkür ederek; “Bu vizyoner projeyi hayata geçiren herkese Konyalılar adına teşekkür ediyorum.”
diye konuştu.

SELVİ: KONYA, DÜNYADA ÖRNEK BELEDİYECİLİKLE MARKALAŞIYOR

Son olarak konuşan AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, Konya belediyelerinin insan odaklı hizmetlerine dikkat çekti.

Konya’nın belediyecilik alanında dünyada örnek gösterilen şehirlerden biri haline geldiğini belirten Latif Selvi şunları söyledi.
“Belediye başkanları ne yapar diye soranlar olur; yol yapar, altyapı yapar ama esas olan insanı ilgilendiren, insana dokunan her hizmeti gerçekleştirmektir. Bu kapsamda şehrimizi markalaştıran Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız ve ekipleri ile birlikte Konya, örnek belediyecilikte önemli bir yere sahip. Lavanta Günleri de bunun en güzel örneğidir. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Milletimiz için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz.”

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