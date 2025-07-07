Afşin’in "mor tarlası" kadın girişimcilere emanet

Kadınlara üretim çağrısı yapan Kızılay, "Kadınlarımızın yoğun talebi var. Lavanta ile magnet, düğün, nişan süslemeleri ve hediyelik ürünler yapılması planlanıyor. 7 kişiyle başladık ama kooperatifimizi büyütecek olan bu ilçedeki tüm kadınlardır. Kim ne üretiyorsa, hangi alanda becerikliyse gelsin, birlikte büyüyelim."