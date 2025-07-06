Kadın kooperatiflerine 25 milyon lira hibe

Ticaret Bakanlığı, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında, geçen yıl çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden 51 ilden 109 kooperatifin 117 projesine, 24,8 milyon lira hibe desteği sağladı. Birleşmiş Milletler tarafından, 2025 "Uluslararası Kooperatifler Yılı" olarak ilan edilirken, destek limitlerinde önemli artışlar yapıldı. Ticaret Bakanlığı, söz konusu limitlerin yüzde 100'üne kadar destek verilebilmesine de imkan tanıdı.

Öte yandan, bakanlıkça kadın kooperatiflerine yönelik eğitimler de düzenleniyor. Bu programlar kaymakamlıklar, belediyeler, ticaret odaları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve kadın girişimcilerden gelen talepler doğrultusunda çevrim içi ve yüz yüze olarak organize ediliyor. Geçen yıl bünyesinde kadın kooperatifleri ortakları, girişimciler, serbest muhasebeci ve mali müşavirler, üniversite öğrencileri, ticaret il müdürlüğü personeli olmak üzere 2 bin 260 kişiye yönelik eğitimler düzenlendi. Bu yılın ilk 6 ayında ise esnaf sanatkar, kooperatif ortağı ve serbest muhasebeci ve mali müşavirler olmak üzere toplamda 522 kişiye, Eskişehir, Bursa ve Yalova illerinde mevzuat, e-ticaret, e-ihracat, pazarlama ve bilgi sistemleri (KOOP-BİS, ESBİS) eğitimleri verildi.