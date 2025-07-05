Mayın avcı robotu göreve hazırlanıyor

Mayın ve EYP'ler, bugünün asimetrik tehdit ortamında güvenlik güçleri için en büyük risk unsurlarından biri olmayı sürdürüyor. Özellikle terörle mücadele, sınır güvenliği, yol güvenliği ve operasyon bölgelerinde gizlenmiş patlayıcıların oluşturduğu tehlike, sadece askeri kayıplara değil, operasyonel kabiliyetin sekteye uğramasına da yol açabiliyor.