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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

10:585/07/2025, Cumartesi
AA
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ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 54 azaldı.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 54 azaldı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 7 azaldı. ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 54 azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 28 Haziran-4 Temmuz'da önceki haftaya göre 7 azalarak 425'e geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 54 azaldı.

Perşembeyi 68,80 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 68,30 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cumayı 66,49 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 67 dolar seviyesinde tamamlamıştı.



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