Mağarada keşfedildi, Türkiye'de bir ilk oldu: 'Ay sütü' mucizesi

'BU ÇALIŞMA TÜRKİYE'DE İLK OLACAK'





Bakteri ile yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Dr. Aylar, "Türkiye'de bu tarzda bir çalışma şu ana kadar yoktur. Bu çalışma Türkiye'de ilk olacak. Mağaraları 3 bölüme ayırıyoruz. Aydınlık kısım, alacakaranlık kısım ve tam karanlık kısım olarak adlandırıyoruz. Bu Ay Sütü dediğimiz oluşum, alacakaranlık dediğimiz ne çok aydınlık ne de çok karanlık olan kısımda bulunuyor...