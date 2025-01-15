'Marburg virüsü' Ruanda'dan sonra bir ülkeye daha sıçradı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Tanzanya'da Marburg virüsü nedeniyle 8 kişinin öldüğünü duyurdu. Marburg virüsünün belirtileri, tedavi süreci ve nasıl bulaştığı merak ediliyor. Peki, Marburg virüsü nedir, Türkiye'de vaka görüldü mü?

1 /8 DSÖ'den yapılan açıklamada, Tanzanya'da ölümcül Marburg virüsünden 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, salgının ülke ve bölgede daha fazla yayılabileceği uyarısı yapıldı.

2 /8 Tanzanya'nın Kagera Bölgesi'nde başlayan Marburg virüsü salgını hakkında üye ülkelerin bilgilendirildiği aktarılan açıklamada, 9 şüpheli vakanın da araştırıldığı bilgisi paylaşıldı.

3 /8 Tanzanya'ya komşu ülkelerin teyakkuzda ve potansiyel vakalara karşı hazırlıklı olması gerektiğine dikkati çeken DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesu, risk altında olan ülkelere, Tanzanya ile seyahat ve ticareti kısıtlamalarını önerdi.

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Marburg virüsü nedir? Marburg virüsü, Marburg virüs hastalığına (MVD) neden olan, Ebola virüsüyle ilişkili bir virüstür. İlk olarak 1967'de Almanya'nın Marburg kentinde ortaya çıkmıştır. Marburg virüsü, insanlarda yüksek mortalite oranına sahip ciddi bir hemorajik ateş hastalığına yol açabilir.



5 /8 Marburg virüsü belirtileri Marburg virüsü enfeksiyonunun belirtileri, genellikle enfeksiyondan sonra 2 ila 21 gün içinde başlar.

Belirtiler arasında ateş, kas ağrıları, ishal, istifra ve bazı durumlarda aşırı kan kaybı görülüyor.

6 /8 Marburg virüsü tedavisi var mı? DSÖ, virüse karşı özel tedavi veya aşının bulunmadığını ancak bir dizi kan ürünü, ilaç ve bağışıklık tedavisinin geliştirildiğini açıklamıştı.





7 /8 Marburg virüsünde ölüm oranı yüzde 88'e kadar çıkıyor Ebola virüsüyle aynı aileden gelen Marburg virüsünün bulaştığı kişilerde ölüm oranı yüzde 88'lere kadar çıkabiliyor.



