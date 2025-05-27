MasterChef jürisi şef Mehmet Yalçınkaya'nın restoranındaki kahvaltı fiyatı gündemde

MasterChef'in sevilen jürisi Mehmet Yalçınkaya son dönemde sık sık restoranındaki fiyatlarla gündem oluyor. Restorandaki bazı yemeklerin fiyatlarının ardından geçtiğimiz günlerde de domates salatasının fiyatı konuşulmuştu. Bu kez de bir kullanıcı Mehmet Şef'in restoranındaki serpme kahvaltıyı ve fiyatını paylaştı.

1 /3 Instagram'da Gezi Mekan Rehberi adlı sayfa, Mehmet Şef'in Myk Restoran adlı mekanından kahvaltı paylaşımı yaptı.



2 /3 Yapılan paylaşımda Mehmet Şef'in restoranındaki serpme kahvaltının fiyatı da yer aldı. Kişi başı 900 TL olan serpme kahvaltı ücretini kimileri uygun bulurken, kimileri ise fazlasıyla pahalı buldu.





Not: Fiyata portakal suyu ve menemen dahil değil.