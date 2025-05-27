Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
MasterChef jürisi şef Mehmet Yalçınkaya'nın restoranındaki kahvaltı fiyatı gündemde

MasterChef jürisi şef Mehmet Yalçınkaya'nın restoranındaki kahvaltı fiyatı gündemde

08:2427/05/2025, Salı
G: 27/05/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

MasterChef'in sevilen jürisi Mehmet Yalçınkaya son dönemde sık sık restoranındaki fiyatlarla gündem oluyor. Restorandaki bazı yemeklerin fiyatlarının ardından geçtiğimiz günlerde de domates salatasının fiyatı konuşulmuştu. Bu kez de bir kullanıcı Mehmet Şef'in restoranındaki serpme kahvaltıyı ve fiyatını paylaştı.

Instagram'da Gezi Mekan Rehberi adlı sayfa, Mehmet Şef'in Myk Restoran adlı mekanından kahvaltı paylaşımı yaptı.


Yapılan paylaşımda Mehmet Şef'in restoranındaki serpme kahvaltının fiyatı da yer aldı. Kişi başı 900 TL olan serpme kahvaltı ücretini kimileri uygun bulurken, kimileri ise fazlasıyla pahalı buldu.




Not: Fiyata portakal suyu ve menemen dahil değil.

#masterchef
#mehmet yalçınkaya
#şef
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Türkiye'de en çok bulunan otomobiller belli oldu: İşte en çok tercih edilen 10 otomobil