Milyonlarca yıl önce oluşan Mersin’in Mut ilçesindeki doğa harikası Yerköprü Şelalesi Tabiat Anıtı, ilkbahar mevsiminin kendisini hissettirmesiyle birlikte yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce 'tabiat anıtı' olarak tescillenen şelalenin bulunduğu bölge, yürüyüş parkuru, köprüler, merdivenler, dinlenme alanları ve seyir teraslarıyla, ziyaretçilere farklı bir gezi deneyimi sunuyor.
Mersin’in Mut ilçesine 35 kilometre mesafedeki Yerköprü Şelalesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ‘tabiat anıtı’ olarak tescillendi.
Ermenek Çayı üzerindeki şelalenin, yaklaşık 110 milyon yıl önce Kretase (Tebeşir) Dönemi’nde oluştuğu tespit edildi.
Şelalenin, 30 metre yükseklikten aktığı noktadaki su tünelinde doğallığı bozulmamış sarkıt ve zengin bitki örtüsü yer alıyor.
Park bünyesindeki yürüyüş parkuru, köprüler, merdivenler, dinlenme alanları ve seyir terasları, ziyaretçilere farklı bir gezi deneyimi sunuyor.
Ermenek Çayı üzerinde yer alan Yerköprü Şelalesi, Türkiye’nin doğal güzelliklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Kendine has ekosistemi, Gezende Kanyonu’nun etkileyici yapısı ve eşsiz manzarasıyla hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ‘tabiat anıtı’ olarak tescillenen bu bölge, yürüyüş parkurları, köprüler, merdivenler, dinlenme alanları ve seyir teraslarıyla ziyaretçilerine unutulmaz bir keşif deneyimi sunuyor.