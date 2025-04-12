Ermenek Çayı üzerinde yer alan Yerköprü Şelalesi, Türkiye’nin doğal güzelliklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Kendine has ekosistemi, Gezende Kanyonu’nun etkileyici yapısı ve eşsiz manzarasıyla hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.







