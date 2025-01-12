ABD'nin Los Angeles şehrinde başlayan orman yangınları, bölgeyi tarihinin en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıya bıraktı. Yüz binlerce kişi için tahliye emri verilen ve türlü kontrol altına alınamayan yangınlar yüzünden on binlerce yapı küle döndü. 22 bin 660 dönümlük alanı küle çeviren Palisades yangını Türk ünlülerin evlerini de vurdu. Başta Beren Saat ve Kenan Doğulu olmak üzere birçok ünlünün milyonlarca lira değerindeki malikanesi kullanılamaz hale geldi. İşte Los Angeles yangınında evi yanan Türk ünlüler...

1 /16 ABD'de başlayan ve şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan alevler, Hollywood’un ünlü isimlerinin yaşadığı lüks bölgeleri de vurdu. Birçok ünlü ismin milyonluk malikanesi yangında küle dönerken, bölgedeki güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.





2 /16 Türkler tarafından da sıkça tercih edilen bu prestijli bölgede, uluslararası çapta tanınan birçok ünlü, evlerini kaybetti.﻿



3 /16 İşte Los Angelas'taki yangınlarda evi yanan Türk ünlüler...



4 /16 Kenan İmirzalıoğlu 2015 yılında Eşi Sinem Kobal ile birlikte Los Angeles'tan bir ev satın alan Kenan İmirzalıoğlu, işlerinin yoğunluğu sebebiyle gidemediği arkadaşlarının kullanımına açmıştı.﻿



5 /16 Serenay Sarıkaya 2018 yılında Los Angeles'ta 2+1 bir daire satın alan Serenay Sarıkaya, söz konusu daire için 500 bin doları aşan bir ödeme gerçekleştirmişti.



6 /16 Çağatay Ulusoy 2020 yılında Los Angeles'ta bir restoran açan Ulusoy'un aynı zamanda bölgeden bir ev satın aldığı biliniyor.



7 /16 Tolgahan Sayışman 2015 yılında Los Angeles Hermosa Beach’te 1 milyon 218 bin liraya ev alan ünlü oyuncu dönemin kuruna göre 430 bin dolar ödeme yapmıştı.



8 /16 Beren Saat ve Kenan Doğulu Saat ve Doğulu’nun evlerinin bulunduğu sokakta yer alan diğer villaların da alevlere teslim olduğu öğrenildi.



9 /16 Felaketin ardından çiftin, yangın bölgesindeki durumu yerinde incelemek için kısa süre içinde Amerika’ya gidecekleri öğrenildi.



10 /16 Turabi Çamkıran Turabi'nin California eyaletindeki yatırımları küle döndü.﻿



11 /16 Çamkıran, California’daki büyük yangında yanan ev ve arabalardan birinin kendisine ait olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla açıkladı.



12 /16 Jeff Bridges ve Candy Spelling Hollywood’un tanınmış simalarının evleri de alevlerden zarar gören yapılar arasında yer aldı. Jeff Bridges'in temsilcisi, Oscarlı oyuncunun ailesiyle paylaştığı Malibu evinin Pacific Palisades yangınında trajik bir şekilde kaybolduğunu doğruladı. Pasifik Okyanusu manzaralı 4 yatak odalı ev nesillerdir Bridges ailesindeydi ve Jeff, kardeşi -- aktör Beau Bridges -- ve kız kardeşlerine miras kalmıştı.



13 /16 Paris Hilton Felakette evini kaybeden isimlerden biri olan Paris Hilton milyon dolarlık evinin son halini paylaştı.





14 /16 Hilton daha önce de yanan evini izlediği anları gözyaşları içinde paylaşmıştı.



15 /16 Bella Hadid Bella Hadid, Los Angeles'ta devam eden orman yangınları sırasında çocukluğunun geçtiği evin yanışını sosyal medyadan böyle paylaştı.