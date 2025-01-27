Milyonluk malikanesi küle döndü: Kenan Doğulu 'Uğraşacağız' deyip ilk kez konuştu

'Bu süreçle uğraşacağız "

Doğulu, "Teşekkür ederim geçmiş olsun dilekleriniz için. Çok önemli değil aslında çünkü bizden daha kötü durumda olanlar var. Asıl önemli olan bundan sonra ne yapacağımız. İşlemler, sigorta falan nasıl olacak bakacağız. Bundan sonrası daha önemli. Bu süreçle uğraşacağız gibi." dedi.



