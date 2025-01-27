Milyonluk malikanesi küle döndü: Kenan Doğulu 'Uğraşacağız' deyip ilk kez konuştu

ABD’nin Los Angeles kentinde 7 Ocak’ta çıkan orman yangınları, onlarca kişinin ölümüne ve binlerce yapının yok olmasına neden oldu. Bölgeyi tarihinin en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıya bırakan ve 22 bin 660 dönümlük alanı küle çeviren Palisades yangını Türk ünlülerin evlerini de vurdu. Başta Beren Saat ve Kenan Doğulu olmak üzere birçok ünlünün milyonlarca lira değerindeki malikanesi kullanılamaz hale geldi. Evini kaybeden Kenan Doğulu yangın sonrası ilk kez konuştu.
ABD'de başlayan ve şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan alevler, Hollywood’un ünlü isimlerinin yaşadığı lüks bölgeleri de vurdu.
Birçok ünlü ismin milyonluk malikanesi yangında küle döndü.
Kenan Doğulu ve Beren Saat'in 1 milyon 200 bin dolarlık villası kül oldu
28 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangınların 250 milyar doları aşkın bir zarara yol açtığı belirtilirken Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin 1 milyon 200 bin dolarlık villasının da kül olduğu ortaya çıktı.
Milyonluk malikaneyle ilgili ilk açıklama
Arnavutköy'de görüntülenen Kenan Doğulu, geçtiğimiz haftalarda Amerika'daki Los Angeles yangınında yanan evi hakkında ilk kez konuştu.
'Bu süreçle uğraşacağız "
Doğulu, "Teşekkür ederim geçmiş olsun dilekleriniz için. Çok önemli değil aslında çünkü bizden daha kötü durumda olanlar var. Asıl önemli olan bundan sonra ne yapacağımız. İşlemler, sigorta falan nasıl olacak bakacağız. Bundan sonrası daha önemli. Bu süreçle uğraşacağız gibi." dedi.
İşte Los Angelas'taki yangınlarda evi yanan diğer Türk ünlüler...
Kenan İmirzalıoğlu
2015 yılında Eşi Sinem Kobal ile birlikte Los Angeles'tan bir ev satın alan Kenan İmirzalıoğlu, işlerinin yoğunluğu sebebiyle gidemediği arkadaşlarının kullanımına açmıştı.
Serenay Sarıkaya
2018 yılında Los Angeles'ta 2+1 bir daire satın alan Serenay Sarıkaya, söz konusu daire için 500 bin doları aşan bir ödeme gerçekleştirmişti.
Çağatay Ulusoy
2020 yılında Los Angeles'ta bir restoran açan Ulusoy'un aynı zamanda bölgeden bir ev satın aldığı biliniyor.