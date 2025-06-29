Nişantaşı'nda bir klinikte estetik operasyon geçiren kadının hayatı kabusa döndü: Kulağını kesip yüzüne tekrar diktiler

Adana'da yaşayan İ.Ç., şakak gerdirme işlemi için İstanbul Nişantaşı'ndaki özel bir kliniğe gitti. Klinik sahibinin iknasıyla mini yüz gerdirme işlemi yaptıran İ.Ç. hayatının şokunu yaşadı. Estetik esnasında kulağı kesilip yüzü dikilen kadın, 3 yıldır acılar içerisinde yaşıyor.
Nişantaşı'ndaki kliniğe şakak gerdirme işlemi için giden 42 yaşındaki İ.Ç., klinik sahibi F.Ö.'nün mini yüz gerdirme işlemiyle daha da güzelleşeceğini söyleyerek ikna etmesi üzerine yaptırdığı işlem sonucunda kâbusu yaşadı. İ.Ç. şunları söyledi:
"Klinik sahibi F.Ö. bana, ameliyatı kendisinin yapacağını söyledi fakat anestezi yapıldığı esnada yanıma gelerek F.Ö.' nün acil işinin çıktığını ama bana çok iyi bir doktor yönlendirdiğini söylediler. İşlem esnasında yüzümün çok ağrıdığını hissettim, meğer benim komple kulağımı kesip çuval diker gibi yüzümü kulağıma dikmişler.
Yüzüm tamamen sarılı vaziyette klinikten ayrıldım, aşırı şişlikler ve morluklar vardı. İlk etapta normal geldi bu durum ama 3. gün dikişlerim patlayacak hâle geldi. Kliniğe gittimde durumun gayet normal, operasyondan kaynaklı olduğunu söylediler. Hâlbuki ben enfeksiyon kapmışım çünkü hiç steril bir ortamda yapılmadı ameliyat. Daha sonra Adana'ya döndüm. 15 gün sonra yüzüm açıldığında tanınmaz hâldeydim. Başka bir insanın yüzünü bana nakletmişler gibiydi.''
10 ay sonra revizyon işlemi yapacaklarını ve yüzümü düzelteceklerini söylediler. İkinci ameliyat daha kötü geçti, kâbus gibiydi. 3 yıldır tedavilerime devam ediyorum. Klinik bana herhangi bir geri ödeme yapmadı fakat ekonomik gücüm artık bitti. Tedaviye nasıl devam edeceğimi bilemiyorum."
"YÜZÜM KISMEN FELÇ OLDU, ÇOK ACI ÇEKİYORUM"
Klinikten şikâyetçi olduğunu söyleyen İ.Ç., durumun yargıya taşındığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şu anda dosyalarda adli vaka olarak geçiyorum. Hastaneye gidip muayene olduğumda doktor, yüzümün kısmen felç geçirdiğini söyledi. 3 yıl önce bu işlemi geçirmiş olmama rağmen yüzümün kurtarılacak bir yanı kalmadı. Doktorlar, kalan dokuyu kurtarmanın peşinde. Asla eski yüzüme sahip olamayacağım zaten, onu kabullendim ben.
Sabah'ın haberine göre, ''Tek derdim artık acı çekmemek, çok acı çekiyorum. Oturarak konuşamıyorum çünkü çenem, boynum geriliyor ve dikiş yerlerim ağrıyor. Klinikten şikâyetçi oldum, şu anda dava süreci devam ediyor." diyen İ.Ç., söz konusu kliniğin mühürlendiğini de sözlerine ekledi.