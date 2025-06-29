Nişantaşı'nda bir klinikte estetik operasyon geçiren kadının hayatı kabusa döndü: Kulağını kesip yüzüne tekrar diktiler

Nişantaşı'ndaki kliniğe şakak gerdirme işlemi için giden 42 yaşındaki İ.Ç., klinik sahibi F.Ö.'nün mini yüz gerdirme işlemiyle daha da güzelleşeceğini söyleyerek ikna etmesi üzerine yaptırdığı işlem sonucunda kâbusu yaşadı. İ.Ç. şunları söyledi:





"Klinik sahibi F.Ö. bana, ameliyatı kendisinin yapacağını söyledi fakat anestezi yapıldığı esnada yanıma gelerek F.Ö.' nün acil işinin çıktığını ama bana çok iyi bir doktor yönlendirdiğini söylediler. İşlem esnasında yüzümün çok ağrıdığını hissettim, meğer benim komple kulağımı kesip çuval diker gibi yüzümü kulağıma dikmişler.



