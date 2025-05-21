Geçtiğimiz yılın Mart ayında, Timur Cihantimur'un kullandığı otomobil yol kenarına çekilen arızalı ATV'ye çarpmış ve Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücünün olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp, önce Mısır'a, ardından ABD'ye gittikleri tespit edilmişti. ABD'de yakalanan ve mahkemeye çıkarılan ikilinin Türkiye'ye iade edilmesi kararlaştırılmıştı. Dava sürerken; Aci’nin ailesi, “Maddi ve manevi zararımız giderilmiştir” dedi, şikayeti geri çekti. Aci'nin anne ve babası, gelinlerinin 'Oğullarının kanını sattığını' belirtti.
Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan biri buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.
Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.
Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Florida federal mahkemenin kararı üzerine Cihantimur ve Tok, 14 Haziran'da Boston'da polis tarafından yakalanmıştı.
ABD'de mahkeme, 11 Şubat 2025 tarihinde, ülkede tutuklu yargılanmaya devam eden Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iade edilmesine karar vermişti.
Ölen Aci'nin ailesi tüm şikayetleri geri çekti
Ekol TV'de yer alan habere göre; Oğuzhan Murat Aci’nin ailesi, “Maddi ve manevi zararımız giderilmiştir” dedi, şikayeti geri çekti.
Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci'nin "maddi ve manevi olarak zor günler geçirdiğini beyan ettiği" ve bu doğrultuda 'anlaşma' sağlandığı iddia edildi.
Şükriye Aci'nin davadan vazgeçtiği dilekçe...
Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre; Aci'nin babası Özer Aci, “Ben davama devam ediyorum, davamdan vazgeçmedim” açıklamasında bulundu.
Gazeteci Rojda Altıntaş'ın haberine göre; Aci’nin annesi Pervin Aci ise gelinlerini hedef alıp, “Benim gelinimin altında 2 milyonluk otomobil var. Geçimi çok lükstü. Göktürkler’de ona daire verdim. Aylık 50 binin üzerinde maaşı var. Bir sürü kiradan gelir alıyor. Ona verdiğimiz villadan taşındı, annesinin yanına, giriş kata taşındı; sırf para alabilmek için. Oğlumun kanında boğulsunlar. Oğlumun kanını sattı. O iki üç senelik kocasını bıraktı. Helal etmiyorum.” açıklamasını yaptı.
Baba, "İstanbul'u bana verse oğlum geri gelecek mi?" demişti
Baba Özer Aci, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Bu maddiyatla maneviyatın savaşına döndü. Hala paradan bahsediyorlar. Bakalım parasının gücü nereye yetecek. Bunu zaman gösterecek. İstanbul'u bana verse oğlum geri gelecek mi? Bedel diyorsa şimdi oğluna bedel biçsin ben o parayı vereceğim." diye konuşmuştu.