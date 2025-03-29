Ölüm tehditlerinin ses kayıtları ortaya çıktı: 'Bir haftan var!'

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı sorunlar nedeniyle gündemden düşmüyor. Son olarak, mali usulsüzlük iddiaları ve ölüm tehditleriyle aile içinde yaşanan gerginlik iyice tırmandı. Savcılığa sunulan dilekçede yer alan ses kayıtları, olayın boyutlarını gözler önüne serdi.
Özcan Deniz ve kardeşi Melek Kasap, ağabeyleri Ercan Deniz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyette bulundu.
Dilekçede, Ercan Deniz'in hem sanatçıyı hem de kız kardeşini ölümle tehdit ettiği, mali usulsüzlüklere karıştığı ve kamuoyuna asılsız ithamlarda bulunduğu iddia edildi.
Yaklaşık 22 yıl boyunca Özcan Deniz’in menajerliğini yapan Ercan Deniz ile yolların ayrılmasının temel sebebinin mali konular olduğu belirtildi.
Sanatçının, finansal süreçlere dair bilgi talebinin reddedildiği ve şirket üzerindeki yetkilerin Ercan Deniz’in kontrolünde olduğu öne sürüldü.
"Seni vuracağım, zamanın doluyor!"
Şikâyet dilekçesinde en dikkat çeken noktalardan biri, Ercan Deniz’in tehdit dolu konuşmalarının ses kayıtlarına yansıması oldu. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, kayıtlarda, "Seni vuracağım. Herkesin gözü önünde vuracağım. Bir haftan var!" şeklinde ifadeler kullandığı belirtildi.
Kız kardeş Melek Kasap, ağabeyinin tehditlerini kayıt altına alarak delil olarak sundu. Ayrıca, Ercan Deniz’in ruhsatlı ve ruhsatsız silahlar bulundurduğu ve son bir yıldır tehditlerini sürekli sürdürdüğü ifade edildi.
Dilekçede, aile bireylerinin hayati tehlike altında olduğu vurgulandı.
Hukuki süreç başlatıldı
Sanatçının avukatı İrem Demir Kural aracılığıyla yapılan başvuruda, Ercan Deniz hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanması ve Türk Ceza Kanunu kapsamında cezalandırılması talep edildi. Tehdit içeren ses kayıtları ve video görüntüleri de delil olarak savcılığa sunuldu.
Şikâyet dilekçesinde, Ercan Deniz’in Özcan Deniz’e yönelik ağır hakaretlerde ve küfürlerde bulunduğu da yer aldı.
"Bunu sana ödeteceğim!"
Ercan Deniz’in tehdit ve hakaret içeren konuşmalarında, "Çocuğumun çocuğu or....u olsun, karımı sen s... seni vuracağım" gibi ifadeler kullandığı iddia edildi.
Yaşananların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ercan Deniz hakkında soruşturma başlattı.
Özcan Deniz ve ailesi, can güvenliklerinden endişe ettiklerini belirterek, gerekli hukuki önlemlerin alınmasını talep etti.
Soruşturma devam ediyor.