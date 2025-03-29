Ölüm tehditlerinin ses kayıtları ortaya çıktı: 'Bir haftan var!'

"Seni vuracağım, zamanın doluyor!"

Şikâyet dilekçesinde en dikkat çeken noktalardan biri, Ercan Deniz’in tehdit dolu konuşmalarının ses kayıtlarına yansıması oldu. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, kayıtlarda, "Seni vuracağım. Herkesin gözü önünde vuracağım. Bir haftan var!" şeklinde ifadeler kullandığı belirtildi.







