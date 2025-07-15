Osmanlı mirası küpeyi gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyor

Sivrihisar incili küpesinin tarihinin 500 yıl öncesine dayandığını, her çift küpenin 186 parçadan oluştuğunu dile getiren Gürol, şöyle devam etti:





"Küpeyi yaparken önce altını eritme aşamasıyla başlıyoruz. Eritme ocağında eritiyoruz. Sonrasında altını kalıplara dolduruyoruz. Silindir makinesiyle istediğimiz mikronlara ulaştırıyoruz. 13 mikrondan fazla kullanmıyoruz. Bir gazete kağıdı 7-8 mikron kalınlığında. Çok ince malzemeyle çalışıyoruz. Tellerimiz de öyle 25 ila 30 mikron. Yılların vermiş olduğu deneyimle biz alışkınız, ince malzemelerle çalışıyoruz ama dışarıdan gelen biri bocalayabiliyor."