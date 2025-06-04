Papatya mesaisi erkenden başlıyor: Kilosu 260 liradan satılıyor

Elek Mahallesi sakinlerinden Rukiye Kireşçi yaptığı açıklamada " Mayıs ayında papatya topluyor. İhtiyacımız kadarını çayını yapmak üzere ayırırız. Kalanını kurutup satarız. Papatyaları başlarından koparıp gövdesini bırakırız ki seneye daha çok olsun diye. Mahallemizdeki kadınlarla birlikte geliriz. Yılda 5 kiloya yakın toplayıp satıyorum. Geçen yıl kilosu 100 liraydı, bu yıl ise 260 liradan satılıyor" dedi.







