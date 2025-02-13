Hurma yıkanmalı mı, yoksa yıkanmamalı mı?

Mısır Çarşısı Esnafı Hüseyin Yavuzer, "Sonuçta bir ağaçta yetişiyor ve buraya gelene kadar bir yoldan geliyor. Biz de burada satışa sunuyoruz, toz olabilir. Müşterilerimize de söyleriz; yiyeceğiniz kadarını yıkayıp yiyin. En sağlıklısı öyle olur" dedi.