On bir ayın sultanı Ramazan'ın gelmesine sayılı günler kala, sofraların vazgeçilmez lezzeti hurma raflardaki yerini aldı. Peki, yüksek lif ve antioksidan içeriğine sahip hurmanın sağlığa etkisi hakkında neler biliyoruz? Hurma alırken nelere dikkat edilmeli? Hurma yıkanır mı? İşte hurma tüketmek için 10 önemli neden.
Ramazan ayında sofralardan eksik olmayan hurma, kalp ve akciğer sağlığına fayda sağlamakla kalmıyor. İşte hurmanın hiç bilmediğiniz 10 mucizevi etkisi.
1. Besin değeri yüksek
Hurmanın içinde lif, vitaminler (B grubu, A, K), mineraller (potasyum, magnezyum, demir, kalsiyum) ve antioksidanlar bulunur. Enerji verici doğal bir besindir.
2. Sindirimi kolaylaştırır
Yüksek lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini düzenler, kabızlığı önler ve sindirimi kolaylaştırır.
3. Enerji kaynağıdır
Doğal şekerler (glikoz ve fruktoz) içerdiği için hızlı enerji verir. Sporcular ve yoğun çalışanlar için iyi bir atıştırmalıktır.
4. Kalp sağlığını destekler
Potasyum içeriği sayesinde tansiyonu dengeler, kalp ritmini düzenler ve kalp krizi riskini azaltabilir.
5.Bağışıklık sistemini güçlendirir
Antioksidanlar ve vitaminler içerdiği için bağışıklık sistemini destekler ve vücudu hastalıklara karşı korur.
6. Kansızlığa iyi gelir
Demir açısından zengin olduğu için kansızlığı önlemeye ve kan hücrelerinin üretimini artırmaya yardımcı olabilir.
7. Beyin fonksiyonlarını destekler
Hurmadaki B vitaminleri ve antioksidanlar, beyin sağlığını destekler ve hafızayı güçlendirebilir.
8. Kemik sağlığını korur
Kalsiyum, magnezyum ve fosfor içeriği sayesinde kemiklerin güçlenmesine katkı sağlar, osteoporoz riskini azaltabilir.
9. Tatlı isteğini sağlıklı şekilde giderir
Doğal şekeri sayesinde sağlıksız tatlılara alternatif olabilir.
10. Doğum sürecini kolaylaştırabilir
Özellikle hamile kadınlar için doğumu kolaylaştırdığına dair araştırmalar mevcuttur. Rahim kaslarını güçlendirdiği ve doğum sancılarını hafiflettiği söylenir.
Hurma yıkanmalı mı, yoksa yıkanmamalı mı?
Mısır Çarşısı Esnafı Hüseyin Yavuzer, "Sonuçta bir ağaçta yetişiyor ve buraya gelene kadar bir yoldan geliyor. Biz de burada satışa sunuyoruz, toz olabilir. Müşterilerimize de söyleriz; yiyeceğiniz kadarını yıkayıp yiyin. En sağlıklısı öyle olur" dedi.
Hurmanın kesinlikle tane olarak yıkanması gerektiğinin altını çizen Yavuzer, kaç tane yenilecekse o kadar yıkamak gerektiğini ve yıkadıktan sonra bekletmeden tüketilmesinin önemli olduğuna işaret etti.
Hurma alırken nelere dikkat edilmeli?
Uzmanlara göre; Hurmanın dışı parlak, içi ise koyu renk olmamalı. Hurmanın içinin koyu renk olması bozulmaya başladığının göstergesi.
Hurmanın dışı yapış yapış ve parlak olmamalı. Satıcılar ürünleri daha cezbedici ve albenili hale getirmek için hurmanın dış yüzeyini parlatıyor.
Hurma nerede saklanmalı?
Hurmanın sıcak iklim şartlarına alışık bir meyve olduğunu bilsek de uzun bir yoldan geldiğini unutmamak gerekiyor. Meyvelerin kısa zamanda kurtlanmaması için soğuk ortamda muhafaza edilmesi önemli.