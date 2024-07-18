Renkli gözlü kişileri daha çok etkiliyor: Uzman isim 'Bu saatlerde dışarı çıkmayın' diyerek uyardı

Türkiye, son günlerde sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. Ülke genelinde 35 derecenin üzerinde seyreden hava durumu günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Dünya Sağlık Örgütü ise yaşanan sıcak hava dalgasının doğal afet derecesine geldiğini belirtti. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de renkli gözlü kişileri uyardı. Hangi saatlerde dışarı çıkmamaları gerektiğini açıkladı.
Meteorolojinin uyarılarının ardından ülke genelinde sıcak hava etkili olmaya devam ediyor.
Uzmanlar, sıcak hava dalgasına karşı kişilerin sıcak çarpması yaşayabileceğini söyleyerek uyarılarda bulundu.
Halsizlik, bunalma, terleyememe, sıcak çarpmasının en önemli belirtisi. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Radyasyon öğle saatlerinde tam dik geliyor ve bu dik gelmeden dolayı çok fazla radyasyon alıyorsunuz. Bu radyasyondan dolayı bir rahatsızlık hissedeceksiniz" dedi.
Hangi koşulda sıcak çarpması meydana geliyor?
Prof. Dr. Orhan Şen, "Terlediğiniz su miktarı, derinizdeki su buharlaşamıyor. Dolayısıyla gözenekler kapalı kalıyor ve gözenekler kapalı kalınca vücut tekrar regüle etmeye çalışıyor vücut sıcaklığını. Tekrar terlemesi lazım ama gözenekler kapalı, terleyemiyor" diye konuştu.
Prof. Dr. Orhan Şen öğle saatlerinde kesinlikle dışarı çıkmaması gerektiğini söylerken, "Hava sıcaklığının 35 derecenin üzerine çıkması yani 40 derecelere yaklaşması durumunda insan sağlığı açısından 2 tane önemli durum ortaya çıkıyor.
Zaten Dünya Sağlık Örgütü de bu aşırı sıcaklıkları doğal afet olarak ilan etmiş durumda" dedi.
'Renkli gözlü kişiler daha çok etkileniyor'
Sıcak hava renkli gözlü kişileri daha çok etkiliyor.
Prof. Dr. Orhan Şen, "Özellikle renkli gözleri olanların radyasyonunun yüksek olduğu zamanlarda dışarı çıkmaması lazım. Çıkıyorsa da gözlüksüz çıkmaması lazım" uyarısında bulundu.