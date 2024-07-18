Renkli gözlü kişileri daha çok etkiliyor: Uzman isim 'Bu saatlerde dışarı çıkmayın' diyerek uyardı

Halsizlik, bunalma, terleyememe, sıcak çarpmasının en önemli belirtisi. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Radyasyon öğle saatlerinde tam dik geliyor ve bu dik gelmeden dolayı çok fazla radyasyon alıyorsunuz. Bu radyasyondan dolayı bir rahatsızlık hissedeceksiniz" dedi.