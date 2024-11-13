Çoklu hastalıklarda kullanılıyor

Dr. Katmerlikaya, ozon tedavisinin özellikle kireçlenme ve eklem aşınmalarına bağlı problemlerde kullanıldığını belirterek, Parkinson, MS gibi nörolojik hastalıklarda da tedavi edici etkilerinin görüldüğünü söyledi. Hastanın tedavi için yalnızca 15-20 dakika ayırmasının yeterli olduğunu vurgulayan Dr. Katmerlikaya, bazı özel durumlar hariç birçok hastaya güvenle uygulayabiliyoruz. Halk arasında ‘bakla hastalığı’ olarak bilinen favizm ve tiroit fonksiyon bozukluğu olan hastalara bu tedaviyi uygulamıyoruz. Ayrıca gebelere de önerilmiyor.” dedi.



