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Sanal bahis soruşturmasında adı geçiyordu: Serdar Ortaç hakkında yeni karar

Sanal bahis soruşturmasında adı geçiyordu: Serdar Ortaç hakkında yeni karar

20:4026/11/2024, Salı
G: 26/11/2024, Salı
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Sanal bahis reklamlarını teşvik ettiği iddiasıyla soruşturma kapsamında ev hapsine alınan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın ev hapsi ve adli kontrol kararı kaldırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sanal bahisle mücadelenin düğmesine basmıştı. İlk olarak aralarında Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve milyonluk takipçileri bulunan çok sayıda sosyal medya fenomenleri hakkında soruşturma başlatılarak gözaltı kararı verilmişti. 

Sosyal medya fenomenlerinin büyük bir kısmı tutuklanırken Erbil ve Ortaç hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

24 ARALIK'TA YARGILAMASI BAŞLAYACAK


Soruşturma genişletirken Serdar Ortaç hakkında "Yasa dışı bahse teşvik ve reklam yapma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti. İddianameyi kabul eden Asliye Ceza Mahkemesi Ortaçı'ın 24 Aralık'ta hakim karşısına çıkmasına karar vermişti. Öte yandan tensip zaptında Serdar Ortaç'ın ev hapsinin devamına karar verilmişti.



EV HAPSİ KALDIRILDI


Serdar Ortaç'ın avukatı Esennur Ezgi ev hapsi şeklindeki adli kontrolün kaldırılması için dilekçe sunarak bir itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren Ağır Ceza Mahkemesi Serdar Ortaç ev hapsini kaldırdı.

#Serdar Ortaç
#Yasa dış bahis
#Kumar
#Ev hapsi

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