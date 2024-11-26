Sanal bahis soruşturmasında adı geçiyordu: Serdar Ortaç hakkında yeni karar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sanal bahisle mücadelenin düğmesine basmıştı. İlk olarak aralarında Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve milyonluk takipçileri bulunan çok sayıda sosyal medya fenomenleri hakkında soruşturma başlatılarak gözaltı kararı verilmişti.