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Sanatçı Yavuz Bingöl'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 'boykot' mektubu: Sizi sorumlu davranmaya davet ediyorum

Sanatçı Yavuz Bingöl'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 'boykot' mektubu: Sizi sorumlu davranmaya davet ediyorum

10:213/04/2025, الخميس
Yeni Şafak
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<p>Özgür Özel ve Yavuz Bingöl</p>
Özgür Özel ve Yavuz Bingöl

Sanatçı Yavuz Bingöl, boykot çağrılarıyla gündemde olan Özgür Özel'e bir mektup yazdı. Bingöl mektubunda "Sizi de sorumlu bir siyasetçi gibi davranmaya ve bu değerlerimizi hatırlamaya davet ediyorum" dedi.

Yavuz Bingöl, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yazdığı mektupta son günlerde yaşanan olaylarla ilgili duygu ve görüşlerini dile getirdi. CHP'liler tarafından başlatılan ve karşılık bulamayan ekonomik boykot ile ilgili tepki gösteren Yavuz Bingöl, ''Nedir bu boykot çağrıları, boykota katılmayanlara küfür, hakaret ve kutuplaşma'' ifadelerini kullandı.


İşte Bingöl'ün o sözleri...



Sayın Özgür Özel,


Gençleri sokağa dökme çabanızdan ve boykot çağrınızdan sonra size bu mektubu yazmak zorunda hissettim. Yüzyıllar içinde oluşturduğumuz ortak güzelliklerimiz, değerlerimiz vardı. Acımızın, kederimizin, yasımızın, umudumuzun kaygımızın ortaklığı ile sarılırdık birbirimize.


Bu köklü ortaklığımızın kucağı Anadolu'ydu.


Yunus Emre, Hacıbektaş, Mevlana, Âşık Veysel, Neşet Ertaş, Kemal Sunal, Barış Manço, Ferdi Tayfur, Edip Akbayram, Volkan Konak ve tabii isimleri buraya kadar sığmayacak kadar nice güzel insan, sanatçı, aydın...



Aslında farkında olmamız gereken sanat ve sanatçılarımızın gücüdür. Birleştirici olan da iyileştirici olan da budur.


Birbirimize sarılmaya, kahkaha ve gözyaşlarımızı ortak kılmaya ihtiyacımız varken, nedir bu boykot çağrıları, boykota katılmayanlara küfür, hakaret ve kutuplaşma...

Sayın Özgür Özel, insanlığımızı iyiliklerle ve sanatla bezemeye ihtiyacımız yok mu?


Sizi de sorumlu bir siyasetçi gibi davranmaya ve bu değerlerimizi hatırlamaya davet ediyorum.


Yavuz Bingöl


Instagram hesabından yaptığı paylaşımla boykot yapanlara tepki gösteren Bingöl şu ifadeleri kullandı:


''Bu aziz millet asıl boykotu sandıkta yapar. Görelim bakalım nice olur haliniz.''

#yavuz bingöl
#özgür özel
#boykot

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