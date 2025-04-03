Sanatçı Yavuz Bingöl'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 'boykot' mektubu: Sizi sorumlu davranmaya davet ediyorum

Aslında farkında olmamız gereken sanat ve sanatçılarımızın gücüdür. Birleştirici olan da iyileştirici olan da budur.





Birbirimize sarılmaya, kahkaha ve gözyaşlarımızı ortak kılmaya ihtiyacımız varken, nedir bu boykot çağrıları, boykota katılmayanlara küfür, hakaret ve kutuplaşma...