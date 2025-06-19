Şehit annesinin "oğlunun adına hatıra ormanı oluşturulması" vasiyetini polisler yerine getirdi

İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, ekiplerinin şehitlerin hatıralarını yaşatmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.





Zekai Aktaş'ın yol uygulaması görevindeyken şehit olduğunu belirten Yırtar, "Daha önce polis merkezimize ismi verilmişti fakat rahmetli annesinin hatıra ormanına adının verilmesi şeklinde vasiyetinin olduğunu da öğrenen arkadaşlarımız böyle bir çalışma yaptı." dedi.





Güzel bir orman oluşturduklarını ifade eden Yırtar, "İnşallah fidanlar ormana dönüşecek. Aradan 30 yıl geçmesine rağmen acıları hala devam ediyor. (Kardeşleri) Annelerinin vasiyetini yerine getirdiğimiz için çok mutlu oldular, onların mutluluğunu görünce biz de mutlu olduk." diye konuştu.



