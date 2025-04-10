Bağdat’ta yaşayan ressam ve heykeltıraş Selman kerim, fırça ve boya yerine çivi, vida, ahşap ve klavye tuşları gibi malzemelerle sanatını icra ediyor. Kerim, evdeki basit araçlarla başladığı sanat yolculuğunda, özgün eserler ortaya koyuyor.
Bağdat'ta yaşayan Iraklı ressam ve heykeltıraş Selman Kerim, geleneksel sanat anlayışını tamamen terk ederek, sanatını tahta üzerine çaktığı çivi, vida gibi sıradışı malzemelerle icra ediyor. Fırça, boya ve geleneksel resim araçlarını bir kenara bırakan Kerim, eserlerinde çivi, vida, ahşap, klavye tuşları, boncuk ve kamış gibi alışılmadık materyaller kullanarak kendine özgü bir tarz oluşturdu.
Sanat yolculuğu basit araçlarla başladı
Sanat yolculuğuna evdeki basit araçlarla başladığını belirten Selman Kerim, ilk eserlerinde sıradan nesneleri kullanarak sanata olan ilgisini keşfettiğini ifade etti. "Başlangıçta fırçayı ve boyayı kullanmıyordum. Elimde ne varsa, mesela evdeki eski malzemelerle bir şeyler yapmaya başladım. Yavaş yavaş bunları sanatla birleştirerek bugün geldiğim noktaya geldim," diyen Kerim, sanatında yenilikçi bir bakış açısının önemini vurguladı.
Çivi ve vida ile yaratıcı eserler
Kerim’in eserlerinde genellikle çivi ve vida gibi malzemeler öne çıkıyor. Tahtaların üzerine yerleştirilen bu metal nesneler, resim yerine heykel gibi bir dokunuşla sanatın farklı bir boyutunu sunuyor. Kerim, bu malzemelerle hem estetik hem de dokusal açıdan zengin eserler yapıyor.
Teknoloji ve geleneksel sanatın birleşimi
Kerim'in sanatında, teknolojiye dair unsurlar da dikkat çekiyor. Klavye tuşları gibi dijital çağın simgeleri, geleneksel sanatla birleşerek modern bir anlatım dili oluşturuyor. "Sanatımı yaparken teknolojiyi bir araç olarak kullanıyorum. Bu dijital dünyadan alınan unsurlar, geleneksel sanatla birleştirildiğinde farklı ve özgün bir dil ortaya çıkıyor," diyen Kerim, dijital çağın sanatına olan etkilerini de eserlerinde hissettiriyor.
Bağdat’ın sıkıntılı ortamında sanatla umut yaratan bir isim
Selman Kerim’in eserleri, Bağdat’ın zorlu ve sıkıntılı ortamında sanatın gücünü gösteren birer sembol haline geldi. Kerim, sanatını toplumsal sorunlara ve zorluklara karşı bir tepki olarak da kullanıyor. Eserlerinde, yaşamın zorluklarına rağmen güzellik ve umut yaratma çabasını yansıttığını belirten sanatçı, “Sanat, benim için sadece bir ifade biçimi değil, aynı zamanda insanların içinde bulunduğu zor durumları aşmak için bir araçtır. Yaptığım işler, umudun, direncin ve insanlığın simgeleridir,” diyerek sanatının derin anlamını vurguluyor.
Yarının sanatını şekillendiren bir isim
Kerim, farklı malzemelerle oluşturduğu eserleriyle sadece Irak’taki sanat dünyasında değil, uluslararası alanda da dikkat çekiyor. Yapıcı ve yenilikçi yaklaşımı, onu modern sanat dünyasında önemli bir figür haline getiriyor. Eserleri, sanatı daha önce hiç görülmemiş bir şekilde deneyimlemek isteyen izleyiciler tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor.