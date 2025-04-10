Bağdat’ın sıkıntılı ortamında sanatla umut yaratan bir isim





Selman Kerim’in eserleri, Bağdat’ın zorlu ve sıkıntılı ortamında sanatın gücünü gösteren birer sembol haline geldi. Kerim, sanatını toplumsal sorunlara ve zorluklara karşı bir tepki olarak da kullanıyor. Eserlerinde, yaşamın zorluklarına rağmen güzellik ve umut yaratma çabasını yansıttığını belirten sanatçı, “Sanat, benim için sadece bir ifade biçimi değil, aynı zamanda insanların içinde bulunduğu zor durumları aşmak için bir araçtır. Yaptığım işler, umudun, direncin ve insanlığın simgeleridir,” diyerek sanatının derin anlamını vurguluyor.



