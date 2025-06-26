Sınav çıkışında kızını çiçekle karşıladı: Sosyal medyada 'yılın babası' ilan edildi

Çocuklarının iyi bir eğitim alması için elinden gelen desteği sunduğunu belirten Gülen, şunları kaydetti:





"Ben okumadım ama okumayı çok seviyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Sınava giren kızımı sevindirmek için ne yapayım diye düşündüm ve gittim çiçek aldım. Dört gözle okulun önünde kızımın sınavdan çıkmasını bekledim. Kızım çıktığında, ona doğru koştuğumda sanki dünya benim oldu. O kadar mutlu oldum. Gittim, sarıldım, öptüm. 'Kazansan da kazanmasan da önemli değil.' dedim. Önemli olan sevgidir, saygıdır. Bununla ilgili video paylaşılmış, sağ olsunlar çok kişi beğenmiş. Teşekkür ederim. Herkese çocuklarını okutmalarını tavsiye ediyorum. Devamlı çocuklarının arkasında dursunlar. Çocuklar da okumak için gayret etsinler. Bir anne ve baba çocuğuna destek verirse çocuk da başarılı olur ve çalışır. Ben okumadım ama okumaya çok değer veriyorum."