Günümüzün en popüler sağlık sorunlarından birisi de glüten alerjisi… Birçok kişide görülen ve adı sıkça duyulmaya başlayan glüten intorelansı ile ilgili Gastroenteroloji Prof. Dr. Esin Korkut, yenisafak.com.tr’ye özel açıklamalarda bulundu. Glütenin aslında bir protein olduğunu söyleyen Prof. Dr. Esin Korkut, başta çölyak olmak üzere birçok hastalıkla ilişkili olduğunu belirterek glüten alerjisinin en yaygın belirtilerini açıkladı. Peki, glüten alerjisi nedir, en yaygın belirtileri neler? Glüten hassasiyeti olanlar neler tüketmeli, nelerden uzak durmalı? İşte özellikle çocuklarda görülen glüten alerjisi ile ilgili doğru bilinen tüm yanlışlar…

1 /10 Glüten intoleransı, diğer bir adıyla glüten alerjisi, glüten içeren besinlere karşı vücudun reaksiyon vermesi sonucu meydana gelen en yaygın sağlık sorunlarından biri haline geldi. Medipol Mega Üniversitesi Gastroenteroloji Prof. Dr. Esin Korkut, glüten hassasiyetiyle ilgili en çok merak edilen soruları cevapladı. İşte glüten intorelansı ile ilgili doğru bilinen tüm yanlışlar…

2 /10 Glüten intorelansı (alerjisi) nedir?

Glütenin aslında bir protein olduğunu belirten Prof. Dr. Esin Korkut, glüten intoleransının (alerjisi), kişinin glüten içeren besinleri tolere edememesi sonucu glütenli besinleri tükettiğinde vücutta meydana gelen reaksiyon durumu olduğunu ifade etti.

3 /10 Glüten hassasiyetinin en yaygın belirtileri neler? Çölyak dışı glüten duyarlılığına vurgu yapan uzman doktor, ekstra-intestinal semptomları tek tek sıraladı. İşte o semptomlar;

Karın ağrısı, ishal, baş ağrısı, migren, yorgunluk, fibromiyalji, eklem ve kas ağrısı, bacak veya kollarda uyuşma, karıncalanma, alerji, depresyon, kaygı, demir eksikliği anemisi, folat eksikliği, astım, rinit, yeme bozuklukları ve otoimmün hastalıklar…





4 /10 Glüten hangi besinlerde bulunur? Hassasiyeti olan bireylerin kesinlikle glüten içeren gıdaları tüketmemesi gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Esin Korkut, arpa buğday, çavdar ve pirincin kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini söyleyip glüten hassasiyeti olanların bu besinleri hayatlarından çıkarmaları gerektiğini ifade etti.

5 /10 Glüten hassasiyeti olanlar ne yemeli?

Glüten alerjisi olanlar arpa, buğday gibi glüten içeren ürünler dışında et, süt, yumurta ve sebze gibi tüm ürünleri tüketilebilir. Ayrıca glütensiz unla yapılan hamur işleri de gluten hassasiyeti olanlar için uygun olabilir.

6 /10 Glüten intorelansımız olduğunu nasıl anlarız?

Glüten intorelansı ya da hastalığının çok geniş bir spektrumu olduğunu belirten Prof. Dr. Esin Korkut, kişilerin çok farklı şikayetlerle hekime başvurduğunu belirterek, en çok bilinenlerin karında şişkinlik, huzursuzluk ve ishal yakınması, kabızlık, bulantı ve kusma olduğunu söyledi.

7 /10 Glüten alerjisinin tedavisi var mı? Sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri de glüten intorelansının tedavisi.. Bu konu hakkında birçok teori ortaya atılsa da asıl cevap Medipol Üniversite Hastanesi'nden geldi. Prof. Dr. Esin Korkut, glüten hassasiyetinin tek tedavisinin kişinin glüteni tamamen hayatından çıkarması olduğunu söyleyerek ömür boyu glütensiz diyet yapması gerektiğini vurguladı.



8 /10 Evde glüten testi yapılır mı?

Gluten hassasiyetinin belirlenmesi için doku testi ve kan testi dışında evde yapılabilecek testler olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Esin Korkut, eczanelerden alınan basit kitler ve parmak ucundan alınan kanla (Çölyak antikor pozitifliği saptanabiliyor) bu testin mümkün olduğunu söyledi.



9 /10 Glüten alerjisiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar..!!



DOĞRU : Kişi eğer hasta ise ve çölyak teşhisi konuşmuşsa glüten ASLA TÜKETİLMEMELİ… Ancak bunun dışında glüten aslında alınması gereken bir besin öğesi olduğu için hafif hassasiyet ya da şişkinlik oluşuyorsa iki aylık kısa bir diyet sonrası kişi glüten tüketebilir.

YANLIŞ : Glüteni asla tüketmeyin!



