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Sütteki hileyi ele veren şifreyi uzman doktor açıkladı: Rengi maviye dönüyorsa...

Sütteki hileyi ele veren şifreyi uzman doktor açıkladı: Rengi maviye dönüyorsa...

Pınar Görgü
Pınar Görgü
10:3810/01/2025, Friday
G: 10/01/2025, Friday
IHA
Yeni Şafak
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Son günlerde, süt ürünlerine su katıldığına dair artan skandallar, tüketicilerin güvenini sarstı. Süt üreticilerine yönelik yapılan denetimler, bazı firmaların maliyet düşürmek amacıyla süte su karıştırdığını ortaya koydu. Yüksek Gıda Mühendisi Nurullah Zekeriya Akar, tüketicilere kritik uyarılarda bulunarak doğal sütün püf noktalarını ve hile yöntemlerini anlattı.

Ticari kaygılarla süte su ekleyen bazı üreticiler, hem sütün besin değerini düşürüyor hem de halk sağlığını riske atıyor.

Doğal sütün hileli sütlerden nasıl ayırt edilebileceği hakkında konuşan Yüksek Gıda Mühendisi Nurullah Zekeriya Akar, "Su katılmış süt, renginden ve tadından kendini ele verir” dedi.

Akar, "Doğal süt, porselen beyazıdır ve hafif tatlı bir lezzete sahiptir. Ancak su eklenmiş süt mavimsi bir tona döner ve tadı hafifler. Doğal sütteki yoğun ve kremamsı yapı, su katıldığında kaybolur” açıklamasında bulundu.

Doğal süt sağılır sağılmaz yüzeyinde kaymak tabakası oluşur ve proteinler yüzeyde belirgin bir köpüklenmeye neden olur. Su katılan sütlerde bu özellikler kaybolur.

“Sütünüz maviye dönüyorsa şüphelenin”

Uzman doktor, tüketicilere süt alırken dikkat etmeleri gereken bazı noktaları şu şekilde sıraladı...

Renk: Doğal süt porselen beyazıdır. Eğer süt mavimsi bir tona sahipse, su katılmış olma ihtimali yüksektir.


Tat: Doğal süt hafif tatlı bir lezzete sahiptir. Su katılan süt, bu yoğunluğu kaybeder ve daha hafif bir tat bırakır.


Kaymak Tabakası: Doğal süt, yüzeyinde kaymak tabakası oluşturur. Su katılmış sütlerde kaymak tabakası belirgin olmayabilir.

Hangi süt daha sağlıklı

Süte su katılmasının yanı sıra, süt yağının bitkisel yağlarla değiştirilmesi de yaygın bir hile yöntemi.



Akar, süt yağının sütün lezzeti, besin değeri ve kıvamını doğrudan etkilediğini belirterek “Doğal süt yağı, laboratuvar testleriyle tespit edilebilir. Ancak tüketiciler, süt ürünlerinin tadındaki değişiklikleri fark ederek bile şüphelenebilir” dedi.

Süt tercihinde yağ oranının önemi şu şekilde:

Tam Yağlı Süt: yüzde 3.5 yağ oranına sahiptir ve özellikle çocuklar, gençler ve büyüme çağındaki bireyler için önerilir.


Yarım Yağlı Süt: yüzde 1.5-1.8 yağ oranına sahiptir ve kalp sağlığına dikkat eden ya da kilo kontrolü yapan bireyler için idealdir.


Yağsız Süt: yüzde 0.15 yağ oranına sahiptir. Ancak, süt yağındaki bazı vitaminlerin emilimini engellediği için dikkatli tüketilmelidir.

#süt
#mide rahatsızlıkları
#zehirlenme

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