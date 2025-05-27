TasteAtlas'a göre Türkiye'nin en iyi 100 yemeği: Zirvede sürpriz bir tat var! Ne kebap ne tatlı

Gastronomi rehberi TasteAtlas, Türkiye'nin en iyi 100 yemeğini güncelledi. Yöresel tatların kıyasıya rekabet ettiği listede, beklenmedik bir lezzet zirveye yerleşti. Kebaplardan tatlılara, zeytinyağlılardan hamur işlerine uzanan liste, Türk mutfağının zenginliğini bir kez daha dünyaya gösterdi. İşte damak çatlatan ilk 100 ve listenin şaşırtan yemeği.

1 /11 Dünya mutfaklarını değerlendiren TasteAtlas, Türkiye'nin en lezzetli 100 yemeğini açıkladı. Hem kullanıcı oyları hem de gastronomi uzmanlarının değerlendirmeleriyle oluşturulan liste şu şekilde...

2 /11 100-Keşkek 99-Ayva Tatlısı 98-Tarhana Çorbası 97-Kabak Tatlısı 96 -Revani 95-Lor Peyniri 94-Gaziantep Nohut Dürümü 93-Ankara Tava 92-Torpil Tatlısı 91-Barbunya Pilaki

3 /11 90-Yuvarlama Çorbası 89-Düğün Çorbası 88-Ezogelin Çorbası 87-Semizotu Salatası 86-Yayla Çorbası 85-Tulumba 84-Açma 83-Afyon Pastırması 82-Bayramiç Tahin Helvası 81-Acıbadem Kurabiyesi

4 /11 80-Tutmaç Çorbası 79-Islak Hamburger 78-Izgara Sardalya 77-Midye Tava 76-Kumru 75-Zerde 74-Arnavut Ciğeri 73-Acılı Ezme 72-Patlıcan Salatası 71-Beyaz Peynir

5 /11 70-Ekmek Kadayıfı 69-Lokma 68-Tire Köftesi 67-Mihaliç Peyniri 66-Kelle Paça Çorbası 65-İzmir Bombası 64-Tas Kebabı 63-Kadayıf Dolması 62-Kalburabastı 61-Etli Pilav

6 /11 50-Kumpir 49-Kuru Fasulye 48-Cacık 47-Bazlama 46-Kuzu Kapama 45-Kaygana 44-Bafra Pidesi 43-Çerkez Tavuğu 42-İç Pilav 41-Dil Peyniri

7 /11 40-Kuymak 39-Yumurtalı Pide 38-İrmik Helvası 37-İçli Köfte 36-Menemen 35-Ramazan Pidesi 34-Yufka 33-İncir Uyutması 32-Beyran Çorbası 31-Ekmek ve Zeytinyağı

8 /11 30-Tulum Peyniri 29-Piyaz 28-Karnıyarık 27-Etli Ekmek 26-Domates Çorbası 25-Haydari 24-Sucuk 23-Kısır 22-Lavaş 21-Gözleme

9 /11 20-Ispanaklı Yumurta 19-Islama Köfte 18-Bal Kaymak 17-Fırın Sütlaç 16-Tantuni 15-Lahmacun 14-Humus 13-Kokoreç 12-Lahana Sarması 11-Afyon Sucuğu

10 /11 10-Antakya Künefesi 9-Gaziantep Baklavası 8-Hünkar Beğendi 7-Mercimek Çorbası 6-Katmer