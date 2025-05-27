TasteAtlas'a göre Türkiye'nin en iyi 100 yemeği: Zirvede sürpriz bir tat var! Ne kebap ne tatlı

Gastronomi rehberi TasteAtlas, Türkiye'nin en iyi 100 yemeğini güncelledi. Yöresel tatların kıyasıya rekabet ettiği listede, beklenmedik bir lezzet zirveye yerleşti. Kebaplardan tatlılara, zeytinyağlılardan hamur işlerine uzanan liste, Türk mutfağının zenginliğini bir kez daha dünyaya gösterdi. İşte damak çatlatan ilk 100 ve listenin şaşırtan yemeği.
Dünya mutfaklarını değerlendiren TasteAtlas, Türkiye'nin en lezzetli 100 yemeğini açıkladı. Hem kullanıcı oyları hem de gastronomi uzmanlarının değerlendirmeleriyle oluşturulan liste şu şekilde...
100-Keşkek
99-Ayva Tatlısı
98-Tarhana Çorbası
97-Kabak Tatlısı
96 -Revani
95-Lor Peyniri
94-Gaziantep Nohut Dürümü
93-Ankara Tava
92-Torpil Tatlısı
91-Barbunya Pilaki
90-Yuvarlama Çorbası
89-Düğün Çorbası
88-Ezogelin Çorbası
87-Semizotu Salatası
86-Yayla Çorbası
85-Tulumba
84-Açma
83-Afyon Pastırması
82-Bayramiç Tahin Helvası
81-Acıbadem Kurabiyesi
80-Tutmaç Çorbası
79-Islak Hamburger
78-Izgara Sardalya
77-Midye Tava
76-Kumru
75-Zerde
74-Arnavut Ciğeri
73-Acılı Ezme
72-Patlıcan Salatası
71-Beyaz Peynir
70-Ekmek Kadayıfı
69-Lokma
68-Tire Köftesi
67-Mihaliç Peyniri
66-Kelle Paça Çorbası
65-İzmir Bombası
64-Tas Kebabı
63-Kadayıf Dolması
62-Kalburabastı
61-Etli Pilav
50-Kumpir
49-Kuru Fasulye
48-Cacık
47-Bazlama
46-Kuzu Kapama
45-Kaygana
44-Bafra Pidesi
43-Çerkez Tavuğu
42-İç Pilav
41-Dil Peyniri
40-Kuymak
39-Yumurtalı Pide
38-İrmik Helvası
37-İçli Köfte
36-Menemen
35-Ramazan Pidesi
34-Yufka
33-İncir Uyutması
32-Beyran Çorbası
31-Ekmek ve Zeytinyağı
30-Tulum Peyniri
29-Piyaz
28-Karnıyarık
27-Etli Ekmek
26-Domates Çorbası
25-Haydari
24-Sucuk
23-Kısır
22-Lavaş
21-Gözleme
20-Ispanaklı Yumurta
19-Islama Köfte
18-Bal Kaymak
17-Fırın Sütlaç
16-Tantuni
15-Lahmacun
14-Humus
13-Kokoreç
12-Lahana Sarması
11-Afyon Sucuğu
10-Antakya Künefesi
9-Gaziantep Baklavası
8-Hünkar Beğendi
7-Mercimek Çorbası
6-Katmer
5-Mantı
4-Kahramanmaraş Dondurması
3-Kalamar Tava
2-Tombik Döner
1-Türk Kahvaltısı