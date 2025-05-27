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TasteAtlas'a göre Türkiye'nin en iyi 100 yemeği: Zirvede sürpriz bir tat var! Ne kebap ne tatlı

TasteAtlas'a göre Türkiye'nin en iyi 100 yemeği: Zirvede sürpriz bir tat var! Ne kebap ne tatlı

17:1627/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Gastronomi rehberi TasteAtlas, Türkiye'nin en iyi 100 yemeğini güncelledi. Yöresel tatların kıyasıya rekabet ettiği listede, beklenmedik bir lezzet zirveye yerleşti. Kebaplardan tatlılara, zeytinyağlılardan hamur işlerine uzanan liste, Türk mutfağının zenginliğini bir kez daha dünyaya gösterdi. İşte damak çatlatan ilk 100 ve listenin şaşırtan yemeği.

Dünya mutfaklarını değerlendiren TasteAtlas, Türkiye'nin en lezzetli 100 yemeğini açıkladı. Hem kullanıcı oyları hem de gastronomi uzmanlarının değerlendirmeleriyle oluşturulan liste şu şekilde...

100-Keşkek

99-Ayva Tatlısı

98-Tarhana Çorbası

97-Kabak Tatlısı

96 -Revani

95-Lor Peyniri

94-Gaziantep Nohut Dürümü

93-Ankara Tava

92-Torpil Tatlısı

91-Barbunya Pilaki

90-Yuvarlama Çorbası

89-Düğün Çorbası

88-Ezogelin Çorbası

87-Semizotu Salatası

86-Yayla Çorbası

85-Tulumba

84-Açma

83-Afyon Pastırması

82-Bayramiç Tahin Helvası

81-Acıbadem Kurabiyesi

80-Tutmaç Çorbası

79-Islak Hamburger

78-Izgara Sardalya

77-Midye Tava

76-Kumru

75-Zerde

74-Arnavut Ciğeri

73-Acılı Ezme

72-Patlıcan Salatası

71-Beyaz Peynir

70-Ekmek Kadayıfı

69-Lokma

68-Tire Köftesi

67-Mihaliç Peyniri

66-Kelle Paça Çorbası

65-İzmir Bombası

64-Tas Kebabı

63-Kadayıf Dolması

62-Kalburabastı

61-Etli Pilav

50-Kumpir

49-Kuru Fasulye

48-Cacık

47-Bazlama

46-Kuzu Kapama

45-Kaygana

44-Bafra Pidesi

43-Çerkez Tavuğu

42-İç Pilav

41-Dil Peyniri

40-Kuymak

39-Yumurtalı Pide

38-İrmik Helvası

37-İçli Köfte

36-Menemen

35-Ramazan Pidesi

34-Yufka

33-İncir Uyutması

32-Beyran Çorbası

31-Ekmek ve Zeytinyağı

30-Tulum Peyniri

29-Piyaz

28-Karnıyarık

27-Etli Ekmek

26-Domates Çorbası

25-Haydari

24-Sucuk

23-Kısır

22-Lavaş

21-Gözleme

20-Ispanaklı Yumurta

19-Islama Köfte

18-Bal Kaymak

17-Fırın Sütlaç

16-Tantuni

15-Lahmacun

14-Humus

13-Kokoreç

12-Lahana Sarması

11-Afyon Sucuğu

10-Antakya Künefesi

9-Gaziantep Baklavası

8-Hünkar Beğendi

7-Mercimek Çorbası

6-Katmer

5-Mantı

4-Kahramanmaraş Dondurması

3-Kalamar Tava

2-Tombik Döner

1-Türk Kahvaltısı

#TasteAtlas
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