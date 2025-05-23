Tatlıda fıstık yeşili sadece bir renk olabilir: Ispanak ve bezelye sahtekarlarına dikkat

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, tatlıcıları da telaş sardı. Bayrama ikramlık tatlı düşünenlerin tepsi tepsi siparişleri gelirken, ustalar ise merdiven altı diye tabir edilen ucuz tatlılardaki oyunlara dikkat çekti. Tatlıcı Zeynep Geyik, Kurban Bayramı için yoğun sipariş aldıklarını söyledi. Geyik, "Kurban Bayramı yaklaştı ve bizim hazırlıklarımız başladı. Yoğun taleplerimiz var. Şu anda tatlı siparişlerini alıyoruz. Ancak bu bayram mideler yorulacak. Hem kurban eti hem tatlı olunca insanlar biraz daha yeme konusunda kendilerine dikkat etsinler. Çok et tüketmeyelim. Tatlıyla bayramımızı tatlı bir bayram olarak geçirelim"dedi.



