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Tatlıda fıstık yeşili sadece bir renk olabilir: Ispanak ve bezelye sahtekarlarına dikkat

Tatlıda fıstık yeşili sadece bir renk olabilir: Ispanak ve bezelye sahtekarlarına dikkat

10:2123/05/2025, الجمعة
IHA
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Kurban Bayramı öncesi tatlıcılarda yoğunluk başlarken Adanalı tatlıcı, ucuz tatlılarda sağlığa zararlı ürünler olduğunu, bazı merdiven altı işletmelerin bezelye ve ıspanak kullanıp Antep fıstıklı tatlı olarak sattığını söyledi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, tatlıcıları da telaş sardı. Bayrama ikramlık tatlı düşünenlerin tepsi tepsi siparişleri gelirken, ustalar ise merdiven altı diye tabir edilen ucuz tatlılardaki oyunlara dikkat çekti. Tatlıcı Zeynep Geyik, Kurban Bayramı için yoğun sipariş aldıklarını söyledi. Geyik, "Kurban Bayramı yaklaştı ve bizim hazırlıklarımız başladı. Yoğun taleplerimiz var. Şu anda tatlı siparişlerini alıyoruz. Ancak bu bayram mideler yorulacak. Hem kurban eti hem tatlı olunca insanlar biraz daha yeme konusunda kendilerine dikkat etsinler. Çok et tüketmeyelim. Tatlıyla bayramımızı tatlı bir bayram olarak geçirelim"dedi.


Fıstığın kilogram fiyatının bin 400 liradan aşağı olmadığını, bu yüzden maliyetlerinin yüksek olduğuna dikkat çeken Geyik, bilindik ve güvenilir yerlerden tatlı alınması gerektiğini anlattı. Merdiven altı tatlıların insan sağlığını olumsuz etkilediğini aktaran Geyik, "Fiyatı düşük diye bilinmeyen yerlerde yapılan tatlılara yönelmeyin. Ucuz tatlılarda bilin ki mutlaka sağlığa zararlı maddeler vardır. Bildiğiniz, güvendiğiniz yerlerden tatlınızı alın yiyin. Fıstığın kilosu şu an bin 400, bin 600 TL arasında değişiyor. Kiloya vurduğunuz zaman maliyeti de yüksek bir ürün ortaya çıkıyor. Maliyeti yüksek bir ürünü ucuza alamazsınız. O yüzden sağlığınıza dikkat edin" diye konuştu.


Ispanak ve yer fıstığının Antep fıstığı gibi kullanıldığına da dikkat çeken Zeynep Geyik, daha sonra şunları söyledi:


"Tatlıyı almadan önce sağlığınızı düşünün. Yağın içerisinde katkı maddesi karıştırıyorlar bu da kanserojen içeriyor. Fıstığın içerisine bezelye, ıspanak karıştırıyorlar. Yer fıstığını gıda boyasıyla boyayıp o şekilde karışım yapıyorlar. O kadar hile ve göz boyama oluyor ki hiç fark edilmiyor."

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