Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Tayfur Ailesi bu konuda da uzlaşamadı: Dikkat çeken karar

Tayfur Ailesi bu konuda da uzlaşamadı: Dikkat çeken karar

09:419/02/2025, Pazar
G: 9/02/2025, Pazar
Diğer
Sonraki haber

Arabeskin usta ismi Ferdi Tayfur’un mevlidi konusunda anlaşmazlık yaşayan ailesi, son olarak iki ayrı noktada 40 mevlidi düzenleme kararı aldı.

Arabeskin efsane ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te tedavi gördüğü hastanede karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.


Sanatçının vefatı sevenlerini yasa boğarken, ailesi arasındaki tartışmalar gündemde kalmaya devam ediyor.


Son olarak Tayfur'un mevlidi konusunda anlaşmazlık yaşayan aile bireyleri, iki farklı yerde mevlit okutma kararı aldı.


Yeğeni Şirin Gözalıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 12 Şubat Çarşamba günü saat 18:00’de Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde mevlit düzenleneceğini duyurdu.


Aynı gün saat 19:00’da ise kızı Tuğçe Tayfur, babası için Eyüp Sultan Camii’nde Mevlid-i Şerif okutulacağını açıkladı.

#Ferdi tayfur
#Mevlid
#arabesk

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bağışıklık dostu bitki çayları: Doğal koruma kalkanınız