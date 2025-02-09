Tayfur Ailesi bu konuda da uzlaşamadı: Dikkat çeken karar

Arabeskin usta ismi Ferdi Tayfur’un mevlidi konusunda anlaşmazlık yaşayan ailesi, son olarak iki ayrı noktada 40 mevlidi düzenleme kararı aldı.
Arabeskin efsane ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te tedavi gördüğü hastanede karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Sanatçının vefatı sevenlerini yasa boğarken, ailesi arasındaki tartışmalar gündemde kalmaya devam ediyor.
Son olarak Tayfur'un mevlidi konusunda anlaşmazlık yaşayan aile bireyleri, iki farklı yerde mevlit okutma kararı aldı.
Yeğeni Şirin Gözalıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 12 Şubat Çarşamba günü saat 18:00’de Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde mevlit düzenleneceğini duyurdu.
Aynı gün saat 19:00’da ise kızı Tuğçe Tayfur, babası için Eyüp Sultan Camii’nde Mevlid-i Şerif okutulacağını açıkladı.